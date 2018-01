12-те най-продавани албуми на всички времена

Кой е любимият ви музикален албум? И наредил ли се е той сред най-продаваните в историята?

Класация на най-успешните във финансово отношение албуми са изготвили от Business Insider на база данните на RIAA. Трябва обаче да отбележим, че използваните цифри са от продажбите в САЩ. Но тъй като пазарът там е сред най-големите, можем да добием представа и за глобалната популярност на въпросните тави.

Ето и топ 12 на най-продаваните музикални албуми:

12. Уитни Хюстън - "Bodyguard" (албум със саундтрака към едноименния филм)

11. Guns'n'Roses - "Appetite for Destruction"

10. The Beatles — "The Beatles" ("The White Album")

9. Шаная Туейн — "Come On Over"

8. Fleetwood Mac — "Rumours"

7. Гарт Брукс — "Double Live"

6. AC/DC — "Back In Black"

5. Pink Floyd — "The Wall"

4. Led Zeppelin — "Led Zeppelin IV"

3. Били Джоуел — "Greatest Hits Volume 1 & Volume 2"

2. Eagles — "Their Greatest Hits (1971-1975)"

1. Майкъл Джексън — "Thriller"

