Защо е вредно да съчетаваме краставици и домати в салата?

Бившият министър на финансите Владислав Горанов навлиза в консултантския бизнес. В края на миналата седмица той е регистрирал фирмата "Трилема кансълтинг" ЕООД, която е с капитал в размер на 5000 лева, съобщи в. "Сега". Предметът на дейност на новото дружество е "Консултантски услуги в областта...