Какъв е принципът, по който функционира септичната яма?

За да обитавате комфортно своя дом, трябва той да бъде уютен и да ви предлага различни битови удобства. С подобни проблеми не се сблъскат хората в големите населени места, защото те имат достъп до услугите на ВиК дружеството и спокойно могат да ползват банята, кухнята и тоалетната в своето жилище. Ако обаче притежавате къща в отдалечен район или сте инвестирали във вила, която ще посещавате често, е добре да помислите за изграждане на инфраструктура около нея.

Този тип имоти няма как да бъдат свързани към централната канализация и съответно собствениците им изграждат външен водопровод и монтират тръби за мръсен канал. Много важно е да помислите как точно ще се филтрират отпадъчните води и какъв тип инсталация ще поставите. Модерната пречиствателна станция за къщи е една от опциите, като не малка част от хората продължават да предпочитат класическата септична яма.

Защо да изберем съвременна пречиствателна станция?

Щом ви предстои да изграждате система за пречистване на отпадъчните води към вашата къща, е добре да познавате различните варианти. Първо ще споменем модерната пречиствателна станция, която представлява специално конструиран пластмасов бидон. В пречиствателната станция се вливат отпадъчните води. Този метод за филтриране става популярен, тъй като се отличава със своята екологичност, работи максимално ефективно и осигурява комфорт на живущите в къщата.

Пречиствателните станции са одобрени за експлоатация от закона и гарантират бързо и лесно филтриране на отпадъчните води. Вероятно ще решите да монтирате модерна пречиствателна станция, ако държите на опазването на околната среда и търсите удобство. Пречиствателните станции се изработват от съвременни материали като замърсяването на околната среда е сведено до минимум. Предвид компактните размери на пречиствателната станция тя е много удобна за монтаж и към по-малки къщи. Цената на функционалната пречиствателна станция е разумна и това насочва много от собствениците на имоти към това съоръжение.

Как работи септичната яма?

Много са хората, които избират да се доверят на класическата септична яма цена, която е по-достъпна от изграждането на модерно съоръжение. Макар да е позната от толкова много години, тя продължава да присъства при оформяне на инсталациите за филтриране на отпадъчни води. Септичната яма е практична, ефективна и при правилна поддръжка може да ви служи дълги години. Експертите от Qmi.bg ще ви предложат малко повече информация за начина, по който работи септичната яма:

замърсяванията образувани от битовата дейност преминават по тръбите за мръсния канал и се вливат в камерата на септичната яма – това е първият етап при филтриране на отпадъчните води. Когато попаднат в системата, те се разделят по естествен начин на течни и твърди замърсявания;

течните нечистотии могат бързо да бъдат абсорбирани от почвата в близост до съоръжението – когато инсталацията се монтира, специалистите проверяват какъв е видът на почвата и дали е достатъчно пропусклива. Ако не отговаря на нужните характеристики, може да бъде изведена тръба, която да отвежда отпадъчните води в дерето;

върху твърдите замърсявания въздействие оказват бактерии и микроорганизми – те успяват да ги раздробят до малки елементи, за да могат да се усвоят от природата по-лесно;

накрая в камерата остава отпадък, който се натрупва и е задължително да бъде почистен навреме – за целта потърсете лицензирана фирма, която може да поддържа съоръжението и да източва замърсяванията редовно.

Макар методът, по който работи септичната яма, да е опростен, той продължава да е достатъчно ефективен и безопасен. Цената на инсталацията не е висока. Това също е една от причините собствениците на къщи да я предпочитат пред пречиствателната станция.

Необходимо ли е септичната яма да се почиства редовно?

Инсталацията ще функционира правилно, ако се погрижите натрупаните замърсявания да бъдат премахнати навреме. В София има опитни и лицензирани компании, които ще ви предложат услугата почистване на септична яма цена, която е напълно конкурентна. Задължително е когато отпадъкът в камерата се увеличи, да бъде източен. В противен случай рискувате възникването на много сериозна авария, която ще доведе до ремонт и множество проблеми за вашето семейство. Разходите, които ще направите в този случай биха били много по-големи от това да изберете фирма, занимаваща се с почистване на септични ями, смятат от Qmi.bg.

Как се източва септична яма?

Специалистите разполагат с необходимата техника да премахнат натрупаните замърсявания и да хигиенизират камерата. Процедурата, която се спазва, е следната:

проверка на количеството натрупани нечистотии – използва се специално устройство за целта;

инсталират се маркучи и помпи за прехвърляне на отпадъчните продукти в пластмасов контейнер – след това замърсяванията се транспортират до място което е посочено от закона;

почистване на камерата отвътре – задължителна стъпка, която гарантира работата на съоръжението;

инспектиране на външната канализация – проверява се за повреди и при необходимост те се отстраняват на момента;

тест на системата и приключване на работа – накрая инсталацията се тества и работата по почистване е приключена.

Само лицензирана фирма може да ви предложи услугата почистване на септична яма. Екипът, който ще посети вашата къща е добре обучен, разполага и с професионално защитно облекло. Ползва се техника и транспортно средство, пригодено за извозване на подобен вид отпадъци.

Потърсете различни оферти в интернет и изберете позната и реномирана компания, която ще се погрижи за поддръжката на съоръжението. Цените не са никак високи, като вземете под внимание това, че услугата ви предпазва от много неприятна авария. Фирмите за изкопни услуги могат бързо да монтират пречиствателна станция или класическа инсталация за филтриране на отпадъчните води.