Износът на България намалява сериозно през тази година

През периода януари - август 2025 г. износът на стоки от България за Европейския съюз намалява със 7 на сто спрямо същия период на 2024 г. и е на стойност над 34,8 млрд. лева. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция, които формират 64 на сто от износа за държавите членки на ЕС.

За периода януари - септември 2025 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 2,4 на сто в сравнение със същия период на 2024 г. и е на стойност почти 22 504 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, САЩ, Сърбия, Република Северна Македония, Алжир, Китай и Обединеното кралство, които формират 49 на сто от износа за трети страни.

При износа за ЕС най-голям ръст е отбелязан в сектор „Храни и живи животни“ (15,6 на сто). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (20,1 на сто).

През август 2025 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 11,4 на сто спрямо същия месец на 2024 г. и е на стойност малко над 4 млрд. лева.

При износа за трети страни най-голям ръст е отбелязан в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.“ (51,4 на сто). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (39,7 на сто).

 

През септември 2025 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 0,4 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на над 2,417 млрд. лева.

Внос

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - август 2025 г. се увеличава с 2,5 на сто спрямо същия период на 2024 г. и е на стойност почти 38,4 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Гърция, Италия и Полша.

При вноса най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (24,7 на сто). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (4,4 на сто).

През август 2025 г. вносът на стоки в България от ЕС се увеличава с 0,9 на сто и е на стойност 4 218,3 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - септември 2025 г. нараства с 4,3 на сто в сравнение със същия период на 2024 г. и е на стойност малко над 32 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Китай, Сърбия и Казахстан.

През септември 2025 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 12,6 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на над 3,8 млрд. лeвa.

При вноса най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Храни и живи животни“ (26,2 на сто). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (43,2 на сто).

Външнотърговското салдо

Външнотърговското салдо на България с ЕС през периода януари - август 2025 г. е отрицателно и е на стойност близо 3,559 млрд. лева.

Външнотърговското салдо на България с трети страни за периода януари - септември 2025 г. също е отрицателно и е в размер на близо 9,497 млрд. лева.

