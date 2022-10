Инфлацията във Великобритания се повиши до 10,1% през септември, връщайки се до 40-годишния връх, отчетен през юли, показват данните на Службата за национална статистика. Двуцифрена инфлация във Великобритания за първи път от 40 години

Кризата с разходите за живот в страната продължава да удря домакинствата и бизнеса преди тежката зима.

Основният двигател за нарастващата инфлация са цените на енергията, цените на храните и транспортните разходи. Храните са поскъпнали с 14,6% на годишна база, транспортът е поскъпнал с 10,9% спрямо миналата година, а цените на мебелите и стоките за бита са се повишили с 10,8%. Увеличават се и цените на хотелските услуги. Цената на електроенергията във Великобритания скача с 80%

