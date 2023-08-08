Автомобилната индустрия вече се възстановява от шоковете на пандемията и войната в Украйна. Все повече се съкращават сроковете на доставка, а вносителите на автомобили у нас предлагат и отстъпки за нови коли. "Към полугодието на 2023 на пазара в България с ръст от почти 18% спрямо същия период на...