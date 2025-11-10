Неприятна изненада с цената на потребителската кошница

След седмици на успокояване и дори понижение при цените на храните, през изминалите седем дни стойността на потребителската кошница поднесе неприятна изненада. Тя е с цели два лева по-висока тази седмица - от 98 на 100 лева. Това стана ясно от думите на председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов на брифинг. Той подчерта, че вече сме свидетели на есенно-зимното нарастване на цените на едро.

Портокалите носят поскъпване

В кошницата има нов продукт – портокали, които идват на мястото на дините. Той също носи около 1,50 лева в тази разлика, обясни Иванов, цитиран от БТА.

Още: Ето какво се случи с цената на потребителската кошница през седмицата

Сред плодовете и зеленчуците се отчита поевтиняване на доматите с 12 стотинки, на картофите със 7 стотинки, на лука с 2 стотинки, на зелето с 5 стотинки, на морковите с 3 стотинки, на червения пипер с 3 стотинки, на бананите с 2 стотинки, на портокалите с 15 стотинки.

Поскъпване има при краставиците с 13 стотинки, зеления пипер с 15 стотинки, тиквичките - с 30 стотинки, гроздето с 10 стотинки, ябълките с 20 стотинки и лимоните с 5 стотинки.

При основните хранителни продукти поскъпват свинското месо със 17 стотинки, пилешкото месо с 1 стотинка, брашното с 1 стотинка, олиото с 13 стотинки, захарта с 4 стотинки, фасулът с 3 стотинки, оризът с 5 стотинки, яйцата с 2 стотинки, маслото с 4 стотинки, киселото мляко с 4 стотинки, прясното мляко с 3 стотинки и кашкавалът с 4 стотинки. Само при една стока се наблюдава намаление на цената и това е сиренето - с 13 стотинки.

Още: КЗК установи надценки до 90 на сто при цените на храните

Цените от 20 май досега

Според данните на комисията цените на едро на основни продукти от 20 май досега показват стабилност и типични сезонни колебания. Захарта е поевтиняла от 1,87 на 1,85 лева за килограм, фасулът - от 4,35 на 4,23 лева за килограм, а брашното - от 1,54 на 1,50 лева за килограм. По-скъпи са оризът - от 3,38 на 3,39 лева за килограм, олиото е поскъпнало от 3,15 на 3,33 лв. за литър, яйцата от 0,34 лева в началото на периода тази седмица се търгуват по 0,40 лева за брой.

Цената на кашкавала от 18,60 лева на 20 май към момента е 18,03 лева за килограм. Сиренето в момента се търгува за 12,02 спрямо 11,40 лева за килограм в началото на периода. Маслото е било 3,17, а към днешна дата е 3,18 лева за пакетче от 125 грама.

Киселото мляко от 1,43 лева на 20 май тази седмица се търгува по 1,41 лева за кофичка от 400 грама. Прясното мляко е било 2,36 лева в началото на периода, а сега се предлага по 2,32 лева за литър.

Свинското месо, което е било 10,27 лева в началото на периода, в момента се продава по 10,95 лева за килограм, а пилешкото месо е стигнало от 6,75 на 7,12 лева за килограм.

Доматите в началото на периода са били 2,47 лева за килограм, сега се търгуват по 2,75 лева за килограм. Краставиците от 1,94 лева на 20 май в момента са 3,26 лева за килограм, а картофите - от 1,39 лева са на цена 0,93 стотинки за килограм.

Зелето се е предлагало по 1,70 лева в началото на периода, а в момента е 0,95 лева за килограм. Цената на морковите в началото на периода е била 1,31 лева за килограм, като в момента е 1,12 лева за килограм, а на зрелия лук - от 1,36 на 1,01 лева за килограм.

Червеният пипер от 3,27 лева на 20 май към днешна дата се търгува по 2,23 лева за килограм, а зеленият пипер - от 4,32 лева е стигнал до 2,02 лева за килограм. Тиквичките от 1,30 лева в началото на периода, тази седмица са 2,03 лева за килограм.

При плодовете лимоните са поскъпнали от 3,02 на 3,73 лева за килограм, бананите - от 2,78 на 2,81 лева за килограм. По-евтини са портокалите - от 2,94 лева на 2,79 лева за килограм, гроздето - от 3,63 на 3,27 лева за килограм, ябълките - от 2,14 на 2,50 лева за килограм.

По време на пресконференцията бе съобщено, че в ДКСБТ има промяна в състава. Новите членове на Комисията са Калоян Паргов и Петя Панчева.