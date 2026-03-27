Руският бизнес се оплака от постоянното спиране на интернет

Представители на руската индустрия се оплакаха на президента Владимир Путин, че нарастващите ограничения върху мобилния интернет създават сериозни проблеми за икономиката и ежедневието на гражданите, съобщи TАСС. "Ограниченията на мобилния интернет затрудняват живота както на икономиката, така и на гражданите“, заяви председателят на индустриалния съюз Александер Шохин по време на годишна среща на организацията в Москва в присъствието на Путин.

Той подчерта, че макар мерките да са свързани със сигурността, е необходимо да се намери „систематично и балансирано решение“, което да отчита значението на дигиталните технологии за икономиката.

По думите му бизнесът осъзнава, че това не е лесна задача и като цяло напълно подкрепя заместването на вноса в цифровия сектор. В същото време, според него, ограничаването на чуждестранните решения трябва да се извършва по „предвидим начин“, като се отчита развитието на руските алтернативи.

Според медийни информации руският президент не е коментирал публично критиките.

Недоволство сред населението в Русия

Ограниченията предизвикват нарастващо недоволство сред населението, тъй като затрудняват ключови услуги като безкасови плащания, банкови преводи, поръчки и транспортни приложения. Съобщава се и за възможна пълна блокада на мобилното приложение Telegram.

Властите обосновават мерките със съображения за сигурност и необходимостта от защита срещу украински атаки с дронове и ракети.

Критики идват дори от медии, близки до властта. Считаният за близък до Кремъл вестник "Независимая газета“ предупреждава, че Русия рискува да изостане в развитието на интернет икономиката, ако ограниченията се задълбочат, и призовава да не се предоставя изцяло на силовите структури контрол върху ключови технологии.