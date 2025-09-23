Всички разплащателни пакети на ОББ без такса за обслужване за първата година

Всички разплащателни пакети на ОББ без такса за обслужване за първата година
Снимка: ОББ

ОББ отправя поредното атрактивно предложение към своите клиенти. Новата промоционална кампания на банката е свързана с предлаганите от нея разплащателни пакети за физически лица. В периода 09.09-31.12.2025 г. всеки потребител, който няма действащ договор за разплащателен пакет, може да избере и заяви такъв и да се възползва от нулевата такса за обслужване за период от 12 месеца от сключването му. Разплащателните пакети са все по-атрактивен и предпочитан продукт на пазара и имат устойчиво присъствие в европейските страни, както и в България. Те позволяват повече гъвкавост и по-добро планиране и управление на личните финанси от страна на потребителите на банкови услуги, споделят от ОББ.

Най-голямата банка по активи в страната предлага пет вида разплащателни пакетa с различни условия, предназначени за различни групи клиенти. Пакетът „Младежи и студенти“ е предназначен за хора във възрастовата група 18-25 години, включително и може да бъде открит изцяло дигитално през ОББ Мобайл. Пакет „За заплата“ и пакет „Комфорт“ включват набор от банкови услуги, подходящи за по-голяма част от гражданите, които получават работна заплата или друг регулярен доход. Пакет „Премиум“ е предназначен за клиенти, които ползват по-активно и често разплащателни банкови продукти и услуги, включително и с преводи в чужбина и др. Пакет „Привилегия“ е предназначен за клиенти над 60 години или за пенсионери и създава свобода и удобство при ежедневното им банкиране.

От банката информират, че след изтичане на 12-месечния период, в който пакетите ще са в промоция, ще започне да се начислява такса, съгласно „Тарифата за такси и комисионни за физически лица“, като повече информация за условията и съдържащите се във всеки пакет услуги могат да бъдат намерени на официалния сайт на банката, като се последва посочения линк.

Наред с това от ОББ напомнят, че промоционалната кампанията за внасяне на левове по сметка и в депозити без такса продължава до 31.10.2025 г. До тази дата клиентите ще могат без такса да внасят банкноти в лева по всички лични сметки и депозити на физически лица на каса в клон на ОББ – без ограничение на сумата, както и на банкомат с депозитна функция – съгласно дневните лимити на клиента. Кампанията важи само за вноски, извършени от титуляра по собствените му сметки и не се прилага за вноски от трети лица. Промоционалната кампания не включва и внасянето на монети. С тази инициатива ОББ цели да подкрепи клиентите си в подготовката за присъединяването на България към еврозоната, като улесни управлението на наличните парични средства в лева.

