Цената на петрола е в нова посока след новини от САЩ и Русия

Цената на петрола се понижи леко в сутрешната търговия днес, след като в предходната сесия отбеляза значителен ръст, подкрепена от очакванията, че краят на най-дългото спиране на работата на американското правителство може да стимулира търсенето в най-голямата страна потребителка на суров петрол в света, предава Ройтерс. А санкциите на САЩ срещу двата най-големи руски производители на петрол - "Лукойл“ и "Роснефт“ вече започват да се проявяват.

Цените

Фючърсите на суровия петрол Брент, който е бенчмарк за Европа, спаднаха с 22 цента, или 0,34 на сто, до 64,94 долара за барел тази сутрин, след като във вторник поскъпнаха с 1,7 на сто.

Американският суров петрол поевтинява също с 22 цента, или 0,36 на сто, до 60,82 долара за барел, след като в предходната сесия цената нарасна с 1,5 на сто.

Контролираната от републиканците Камара на представителите на САЩ ще гласува днес следобед законопроект, вече одобрен от Сената, който ще възстанови финансирането на правителствените агенции до 30 януари.

"Възобновяването на работата на правителството ще повиши потребителското доверие и икономическата активност, стимулирайки търсенето на суров петрол,“ посочва в анализ пазарният експерт от IG Тони Сикамор.

Краят на спирането на работата на федералната администрация, което през последните дни доведе до десетки хиляди отменени полети, може да допринесе и за възстановяване на пътуванията и потреблението на реактивно гориво преди началото на празничния сезон.

Санкциите срещу руските гиганти

От страна на предлагането последиците от санкциите на САЩ срещу двата най-големи руски производители на петрол - "Лукойл“ и "Роснефт“ - започват да се проявяват, подкрепяйки цените.

Китайската Yanchang Petroleum търси алтернативни източници на петрол, след като в последната си тръжна процедура е избегнала руски доставки. Междувременно дъщерната компания на Sinopec Luoyang Petrochemical – временно спря работа за поддръжка като косвен ефект от американските санкции.