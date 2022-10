Европа ще получава руски газ главно през "Турски поток"

Турция ще се превърне в газов хъб за Европа, която ще получава доставки на руски газ главно чрез тръбопровода "Турски поток". За това са се договорили турският президент Реджеп Ердоган и руският президент Владимир Путин. Русия се готви да спре и "Турски поток"?

"Турция ще бъде център и за природен газ. На последната ни среща се споразумяхме с Путин по този въпрос. Ще създадем тук център с турски газ, идващ от Русия", каза Ердоган на среща на неговата Партия на справедливостта и развитието в столицата Анкара.

„We will “respond accordingly” if there is any attack on the pipeline, which carries gas from #Russia to #Turkiye and further to European countries, including Hungary.“ #TurkStream pic.twitter.com/8uJimDX6rr