Вятърен парк е демонтиран в Западна Германия, за да се разшири открит рудник за лигнитни въглища. Случката може би изглежда "парадоксална", но показва, че в момента енергийната сигурност е по-важна от чистата енергия в най-голямата икономика в Европа. Германия се отказва от затварянето на въглищните централи

Вече е премахната една от общо 8-те вятърни турбини във вятърния парк близо до германската въглищна мина Гарцвейлер, управлявана от енергийния гигант RWE. Турбините са остарели, работят от 2001 г. и държавните субсидии за тях вече са изтекли. Планът е още 2 вятърни турбини да бъдат демонтирани в началото и края на 2023 г.

На мястото, където се намират вятърните турбини, ще се добиват лигнитни въглища за производство на електроенергия. Според компанията в района се копаят лигнитни или кафяви въглища от поне столетие.

