Опашка от танкери задръсти Босфора, Турция все още не ги пуска

Десетки петролни танкери продължават да се трупат в Черно Море, очаквайки да преминат Босфора на път за Средиземно море. Корабите преминават през щателна проверка от турските власти дали имат валидна застраховка, след като в началото на седмицата влезе в сила западното ембарго върху руския петрол, както и тавана на цената му.

На северния вход на Босфора вече чакат почти 20 танкера, а други очакват 9 да ги пуснат през Дарданелите, по данни на базираната в Истанбул корабна агенция Tribeca, цитирана от Reuters.

Наложеният от страните от Г-7, Европейският съюз и Австралия таван на цената на руския петрол забранява на собствениците на кораби, превозващи руски нефт, достъп до застраховки и други услуги от европейски доставчици, освен ако петролът не се продава за 60 долара за барел или по-малко. Целта е да лишат Москва от приходи, с които тя финансира военната си агресия в Украйна. Западът нанася фатален удар на руския петрол

Заради ограничението турските морски власти са загрижени за риска от инциденти или петролни разливи от незастраховани кораби, и не позволяват на танкерите да преминават през турски води, освен ако не могат да предоставят допълнителни гаранции, че транзитът им е покрит. От 1 декември турските власти изискват корабите да докажат, че имат застраховка, покриваща продължителността на транзита им през Босфора или когато акостират в турските пристанища. Ахилесовата пета на руския нефт

Морските власти на Турция заявиха, че ще продължат да не пускат петролни танкери без подходящи застрахователни документи през проливите, въпреки натиска от чужбина заради нарастващата опашка от плавателни съдове. Според експерти турските власти изискват значително по-подробна от обичайната информация, която се изисква при транспортирането с танкери. Турция твърди, че проверките са "рутинни".

Изискванията на турските власти за допълнителни гаранции притесняват застрахователите, тъй като ги принуждават да потвърдят покритие дори в случай на нарушение на западните санкции. Турция обаче е непреклонна.

"По-голямата част от танкерите със суров петрол, които чакат да прекосят пролива, са кораби на ЕС и по-голямата част от бензина е предназначен за пристанищата на ЕС", се казва в изявление на турските морски власти. "Трудно е да се разбере защо базираните в ЕС застрахователни компании отказват да предоставят това писмо... за кораби, принадлежащи на ЕС, превозващи суров петрол до ЕС, когато въпросните санкции са били определени от ЕС", се казва в него. Европа или Русия - кой ще пострада повече от петролното ембарго?

Явно притеснени от възможно прекъсване на доставките на петрол, британски и американски държавни служители вече преговарят с Анкара, в опит да разрешат нарастващия проблем. Заместник-министърът на финансите на САЩ Уоли Адейемо припомни на турския зам.-министър на външните работи Седат Онал в сряда, че таванът на цените се отнася само за руския петрол и не налага допълнителни проверки на корабите, преминаващи през турски териториални води.

"Обединеното кралство, САЩ и ЕС работят в тясно сътрудничество с турското правителство и с корабната и застрахователната индустрия, за да изяснят прилагането на тавана на цените на петрола и да постигнат решение", се казва в изявление на британското министерство на финансите.

"Няма причина на корабите да бъде отказан достъп до Босфора поради съображения за околната среда или здравето и безопасността", добавят от министерството.

Голяма част от петрола на корабите край Турция е с произход от Казахстан, според корабните брокери и TankerTrackers.com, сайтът, които наблюдават световните петролни доставки. Казахстанският петрол пристига на руските пристанища по тръбопровод и не е обект на западни санкции.

Според Bloomberg 26 танкера с повече от 23 милиона барела петрол от Казахстан не са успели да преминат в сряда през Босфора и Дарданелите. Водните пътища са жизненоважни за потока на суров петрол и други стоки от Черно море. Казахстанските власти по-малко изоставане в графика на петролните танкери.

Всички казахстански танкери и товари са застраховани и компаниите, осигуряващи покритието - главно британски застрахователи - водят преговори с турските власти, съобщи Магзум Мирзагалиев, главен изпълнителен директор на казахстанската държавна нефтена и газова компания "КазМунайГаз". По думите му само 8 до 10 от танкерите, останали в турските проливи, са "свързани с Казахстан".

"В тази ситуация няма нищо критично. От много години транспортираме нефт през Босфора. Нашите танкери стоят там 6 дни, докато през декември такива ситуации може да продължат 14 дни", каза Мирзагалиев пред журналисти.

По думите му въпросът ще бъде решен до 1-2 дни. "Ситуацията не е критична, но започнахме работа в тази област. Надяваме се ситуацията скоро да се нормализира и това няма да се отрази на цените на петрола ни", добави Мирзагалиев, цитиран от казахстанската агенция "Казинформ".

