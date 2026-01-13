Банките не налагат такси върху обмяната на левове с евро

Такси при обмяна на банкноти или монети в търговските банките не се налагат. Това съобщи Георги Чанев, главен директор на управление „Емисионно“ на Българската народна банка (БНБ) на пресконференция на Координационния център към Механизма за еврото, която се състоя в Министерския съвет. Практиката, която съществуваше в първите дни на годината, беше свързана с определени декларации за идентификация и произход на средствата. Това в момента е изчистено и уеднаквено, увери той.

Чанев подчерта, че такси при обмяна не се събират независимо дали става въпрос за сортирани или несортирани монети. Той призова гражданите все пак, ако е възможно банкнотите и монетите да бъдат сортирани, защото това облекчава цялостния процес.

Георги Чанев потвърди, че в периода на двойно обращение, връщането в лева, е допустимо. И лева, и еврото са напълно приемливо законово средство за разплащане, подчерта той.

Практическото въвеждане на еврото

Главният директор на управление „Емисионно“ на БНБ обясни, че целият процес по практическото въвеждане на еврото се разделя на три направления - изтегляне на левовете, насищане с евро в обращение и обмяна на валута. По отношение на обмяната БНБ като регулатор е дала предписание на банките с цел уеднаквяване на практиката, която съществуваше в някои изолирани отделни случаи.

Той отбеляза, че БНБ няма да спре да приема дори след години банкноти в лева, а търговските банки до 30 юни 2026 г. ще приемат левове и безплатно ще ги обменят по фиксиран курс.

Чанев коментира, че интензитетът на обмяната на левове в евро обикновено е засилен в последните седмици на предходната година и в първия месец след въвеждането на еврото. Достатъчно добре е регулиран процесът на цялостната обмяна на валута с висок интензитет в началото на годината, допълни Чанев.