За втора поредна година държавата ще изплати на пенсионерите дължимите им суми не за празника Гергьовден, а цели три дни след това. Това сочи календар за плащанията на НОИ, оповестен на сайта на Института. По правилник изплащането на пенсиите започва на 7-мо число, но тъй като то се пада в неделя,...