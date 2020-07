Италия върна карантината за идващи от България и Румъния

Италия налага задължителна 14-дневна карантина за всички пристигащи от България и Румъния, както и за хора, пребивавали или преминали транзит през двете страни 14 дни преди пристигането им в Италия, съобщиха от българското Министерство на външните работи.

Българските власти са уведомени чрез италианското посолство у нас, а ограничението влиза в сила в 00:01 часа на 25 юли 2020 г. Решението за карантината е на Министерството на здравеопазването на Италия от 24 юли 2020 г.

Ho appena firmato un’ordinanza che dispone la quarantena per chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già vigente per i Paesi extra Eu ed extra Schengen.

Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Occorre ancora grande prudenza.