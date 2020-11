Рекордна безработица удари Великобритания

Нивото на безработица във Великобритания отбеляза близо 4-годишен връх през третото тримесечие, когато съкращенията достигнаха рекорден брой, показват данни на официалната британска статистика ONS. Това е ясен знак за рязко влошаване на британския трудов пазар още преди наложеното през ноември ново затваряне, целящо да ограничи втората вълна на коронавирусна пандемия, предаде БНР.

През трите месеца до края на септември безработица в Обединеното кралство се повиши до 4,8% от 4,1% през второто тримесечие на годината и спрямо 4,5% през август, като това е най-високо ниво от ноември 2016 г.

В същото време нивото на заетост продължи да се понижава, достигайки през третото тримесечие 75,3% спрямо 75,9% през предходното тримесечие, като заетостта се сви със 164 000.

Нивото на заетост намалява от началото на пандемията от коронавирус, докато безработицата се увеличава рязко, въпреки че през последните месеци броят на хората, временно отсъстващи от работа, спадна от пиковете, достигнати през април и май (по време на първата вълна на пандемията и въведената първа национална карантина). Великобритания полита към пропастта

Според ONS съкращенията през третото тримесечие обаче се увеличиха с цели 181 000 спрямо предходното тримесечие, достигайки рекордните 314 000. Паралелно, средните доходи, включително бонусите, се увеличиха с 1,3% на годишна база, докато заплатите без бонусите нараснаха с 1,9 на сто.

