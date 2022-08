Ще затвори ли Европа границите си за руски туристи?

107

Да се забрани руски туристи да влизат в Европа или рязко да се ограничи достъпът за тях като наказание за войната в Украйна – дебати по въпроса внасят напрежение в новия политически сезон в ЕС заради различните мнения по повод санкцията, искана от Киев. Ето от кои страни няма да дойдат туристи у нас това лято

Темата ще намери място в дискусиите на срещата на европейските външни министри, започваща днес в Прага. Най-нападателно настроените държави (балтийските страни, Полша и Финландия) настояват за обща позиция на 27-те членки на ЕС относно тази мярка, безпрецедентна в историята на общността, пише AFP.

"Руските туристи – в Русия!"

Украинският президент Володимир Зеленски призова Запада да затвори границите си за руснаците, така че те "да живеят в собствения си свят, докато не си сменят философията".

Russians who are upset with the prospect of being banned from tourist travel to Europe can direct their complaints to the Kremlin and over 70% of their compatriots who support the war. No one proposes to ban those few Russians who may need an asylum or humanitarian entry. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 13, 2022

"Руснаците масово подкрепят войната, аплодират ракетните удари по украински градове и убийствата на украинци. Нека тогава оставим руските туристи да оценят красотите на Русия", изказа се още по-остро украинският първи дипломат Дмитро Кулеба.

Финландия действа, без да чака

Граничеща с Русия Финландия, която обработва около 1000 визови молби дневно, реши още от 1 септември да намали до 10 на сто броя на визите, издавани на руски туристи.

Откакто европейското въздушно пространство е затворено за тях в отговор на войната, все повече руснаци преминават през съседната страна транзитно на път за други европейски държави, след като получат шенгенска виза за краткосрочен престой (90 дни за период от 180 дни).

"I don't think it's right that Russian citizens can enter the EU and the Schengen area as tourists and go sightseeing while Russia is killing people in Ukraine," said Finland's PM @MarinSanna, pushing for entry bans on Russian tourists to the EU. pic.twitter.com/xRtEPy3CQR — DW News (@dwnews) August 15, 2022

По думите на финландският премиер Сана Марин "не е справедливо руски граждани да могат да влизат в Европа, в шенгенското пространство, за да пътуват като туристи, докато Русия убива хора в Украйна".

Шенгенските визи

Двайсет и шестте страни от шенгенското пространство (22 държави от ЕС плюс Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн) получиха през 2021 г. общо 3 милиона молби за краткосрочни визи с различен характер (за туризъм, обучение, бизнес пътувания и т.н.) главно от граждани на Русия (536 000).

Естония съжалява, че не може да забрани влизането в страната "на лица с визи за друга държава от шенгенското пространство", и смята, че "посещенията в Европа са привилегия, а не човешко право".

Czech Foreign Minister Jan Lipavský said today that his country was the first in Europe to stop issuing visas to Russian citizens. Czechia is trying to get other EU countries to adopt the same approach, reports @novinky_cz — UkraineWorld (@ukraine_world) August 10, 2022

"Не може да става дума руските граждани да пътуват с туристическа цел, както обикновено", наблегна чешкият министър на външните работи Ян Липавски, чиято страна в момента е ротационен председател на ЕС.

По примера на Прага, след нашествието балтийските републики и Полша също втвърдиха визовите си режими за руснаците в различна степен (пълна забрана или само за туристи) и с някои изключения (пътувания с учебна цел, по семейни и хуманитарни причини, за опозиционни медии и др.).

С оглед липсата на необходимия за налагане на санкции консенсус сред 27-те членки на общността, Литва предложи "регионално решение", което да обедини балтийските страни, Полша и Финландия.

Милост за руския народ

Според германския канцлер Олаф Шолц ограничения върху туристическите визи биха станали наказание "за всички, които бягат от Русия поради несъгласие с руския режим".

Шефът на европейската дипломация Жозеп Борел пък заяви, че "да се забрани на всички руснаци влизането в Европа не е добра идея".

А Европейската комисия настоява по хуманитарни съображения да бъдат защитени дисидентите, журналистите и семействата, припомняйки, че всяка молба трябва да се разглежда поотделно.

На 8 и 9 септември посещения в Латвия и Финландия ще направи еврокомисарят по вътрешните работи Илва Йохансон.

Контрапродуктивен подход?

"ЕС би влязъл в противоречие сам със себе си. Тази мярка е в разрез със свободата на движение и с политиката на санкции, която Съюзът следваше досега, твърдейки, че тя не е насочена срещу руския народ, а срещу режима", изтъква Сирил Брет от Института "Жак Делор".

"Под 30 на сто от руснаците притежават паспорти, а предпочитаните от тях дестинации са Турция, Египет и Обединените арабски емирства", напомня Мари Дюмулен, специалистка от Европейския съвет за международни отношения, като предупреждава за "опасна грешка в анализа". Руските туристи се отказват от България. Къде ще отидат?

Според нея "забраната ще даде точно обратен на очаквания резултат – стигматизирайки всички руснаци вкупом, ще подхраним пропагандата на Кремъл, който вече години и по-специално след нахлуването в Украйна критикува предполагаемата русофобия у хората на Запад".

"ЕС трябва да запази връзки с гражданското общество, а не да го изолира под похлупак, изцяло контролирано от режима", добавя тя.

Действащите санкции

След избухването на конфликта ЕС частично отмени опростената процедура за издаване на краткосрочни визи, въведена със споразумение между ЕС и Русия, като забрани достъпа на някои категории, свързани с режима лица (официални делегации, хора с дипломатически паспорти, шефове на компании и др.).

Същевременно ЕС обяви 1214 служители от руската администрация за персона нон грата.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Руски туристи почти няма да има, продават имотите си у нас

Българското Черноморие: Когато руснаците ги няма

Защо руските туристи избягват България?

Руснаци масово разпродават имоти по Българското Черноморие

Колко руски туристи ще дойдат по Българското Черноморие?

Санкциите срещу Русия блокират продажбите на имоти по морето