Как най-лесно да загреем колата в студеното време?

Доходите в семействата нарастват, но това се дължи не на заплатите, а на увеличението на пенсиите, показват данните на НСИ. Средният доход на човек е 585 лв. на месец за периода от юли до септември, като се повишава с 2,2% на годишна база. Сумата е доста малка, но ако в едно домакинство има деца, пенсионер...