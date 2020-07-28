Mitsubishi вече няма да продава коли в Европа

Стотици хиляди българи може да се заразят с коронавирус до края на 2020 г. Това ще се случи при най-негативния сценарий за развитието на епидемията от Covid-19 у нас. Ако той се сбъдне, здравната система ще започне да отказва, а починалите ще са хиляди. Новите случаи са по-малко, но заболеваемостта...