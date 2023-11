Обрат: Сам Алтман се завръща начело на OpenAI

Сам Алтман ще се завърне като главен изпълнителен директор на OpenAI, обявиха от стартъп компанията днес. Този ход идва след огромното напрежение от служители и инвеститори в последните дни, на което беше подложен бордът на директорите на компанията, който освободи Алтман преди по-малко от седмица.

Бившият главен изпълнителен директор на Salesforce Брет Тейлър и бившият министър на финансите на САЩ Лари Съмърс ще се присъединят към борда на директорите на OpenAI, обявиха от подкрепения от Microsoft стартъп, като Тейлър ще заема поста председател. Адам Д’Анджело, съосновател и главен изпълнителен директор на Quora, ще остане в борда.

„Сътрудничим си, за да изгладим подробностите. Благодарим ви много за вашето търпение“, се казва в поста на OpenAI в социалната мрежа X.

В понеделник стотици служители, включително съоснователят и член на борда на директорите Иля Суцкевер, подписаха писмо, в което се казва, че ако бордът не подаде оставка и не върне Алтман, повечето от тях ще се преместят да работят с него в Microsoft.

Главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела, обяви в X в понеделник, че Алтман и съоснователят на OpenAI Грег Брокман ще се присъединят към Microsoft и ще застанат начело на нов AI екип.

Снимка: Getty Images

Преди това в неделя от OpenAI бяха обявили, че бившия ръководител на Twitch Емет Шиър ще наследи временно Алтман на поста главен изпълнителен директор. Първоначално от борда на директорите бяха обявили, че технологичният директор на OpenAI Мира Мурати ще поема поста, но скоро след това тя се присъедини към служителите, настояващи за връщането на Сам Алтман.

„С новия борд и с подкрепата на Сатя, очаквам с нетърпение завръщането си в ОpenAI и да надградим силните си отношения с Microsoft”, написа Алтман X.

i love openai, and everything i’ve done over the past few days has been in service of keeping this team and its mission together. when i decided to join msft on sun evening, it was clear that was the best path for me and the team. with the new board and w satya’s support, i’m…