Държавата с най-голямо мюсюлманско население в света въвежда облекчение за продажби на електромобили в опит да засили проникването на електрическите коли по пътищата си. Индонезия сваля ДДС върху продажба на електромобили от 11% до 1%, съобщават от управляващите, предава Reuters. Освен за...