Броят на пенсионерите у нас към януари 2023 г. е с 20 564 души по-малко спрямо януари 2022 г., сочат данните на Националния осигурителен институт. Към края на декември 2022 г., общият броя на пенсионерите у нас е 2 030 318, а средният размер на пенсията е 674,54 лв., според годишната статистика на НОИ....