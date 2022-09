Ларс Петерсон ще е новият главен изпълнителен директор на VELUX Group

248

VELUX Group назначава Ларс Петерсон като нов главен изпълнителен директор на мястото на Дейвид Бригс, който реши да се оттегли. Ларс Петерсон в момента е президент и главен изпълнителен директор на Hempel и ще се присъедини към VELUX на 1-ви ноември 2022 г. Дотогава временно изпълняващ длъжността главен изпълнителен директор ще бъде Андерс Гьоцше, главен финансов директор на VELUX.

Ларс Петерсон идва от позицията на президент и главен изпълнителен директор на Hempel – базирана в Дания глобална компания за производство на индустриални и корабни покрития. Преди Hempel, Петерсон е заемал висши управленски позиции в Inwido, шведски производител на прозорци и врати и в Tarkett – френски производител на подови настилки. От 2019 г. Ларс Петерсон е член на съвета на директорите в Dovista, част от VKR Holding.

"Ларс Петерсон притежава богат опит и е постигнал отлични резултати в глобални производствени компании в свързани индустрии. Под негово ръководство Hempel успешно стартира амбициозна стратегия за растеж с ясен фокус върху клиентите и също толкова сериозен ангажимент да заеме водеща позиция в устойчивото развитие. Убеден съм, че сме намерили подходящия човек в лицето на Ларс, който да ръководи продължаващото развитие на VELUX.", каза Йорген Йенсен, председател на съвета на директорите на VELUX Group.

"За мен е чест и съм много развълнуван, че ми беше дадена възможността да водя VELUX Group напред. Работя в индустрията за строителни материали от 20 години и винаги съм се възхищавал на VELUX за високото качество и силната марка на компанията, която може да се гордее с достижението да дефинира цяла една индустрия, като същевременно поддържа висока степен на социална отговорност. Очаквам с огромно нетърпение да стана част от VELUX и да помогна за осъществяването на амбициите, заложени в неотдавна обявената стратегия за разрастване на компанията, като същевременно и увеличим дейностите за развитие на устойчив бизнес.", каза Ларс Петерсон.

Ларс Петерсон е на 53 години и е швед по народност. Живее в района на Копенхаген със съпругата си Аника, с която имат две големи деца.

Дейвид Бригс се оттегля от VELUX

След пет години начело на VELUX Group Дейвид Бригс ще напусне поста на главен изпълнителен директор през септември.

"Дейвид има успешна кариера във VELUX, продължаваща почти 30 години, и под неговото петгодишно ръководство като главен изпълнителен директор успехът на VELUX продължи и се ускори. Съжалявам, че си тръгва, но уважавам желанието му да прекарва повече време със семейството си.", каза председателят на съвета на директорите на VELUX Йорген Йенсен.

"Заедно със съвета на директорите и силен екип от ръководители Дейвид въведе вълнуваща стратегия, насочена към постигане на значителен растеж към 2030 г. и заемане на водеща позиция по отношение на устойчивостта в строителния сектор. Продължаваме да сме изцяло ангажирани с фундаменталните положения на тази стратегия.", допълни Йорген Йенсен.

"За мен бе огромна чест и най-голямата привилегия в живота ми да ръководя VELUX и да представлявам тази великолепна компания и всички мои изключителни колеги. От 2018 г. постигнахме резултати, с които можем да се гордеем и които далеч надхвърлят онова, което мнозина смятаха за възможно. И това се дължи на отдадеността на моите колеги, но също така и на нашите партньори, нашите доставчици и разбира се, на нашите клиенти.", каза главният изпълнителен директор Дейвид Бригс.

"Наистина вярвам, че най-доброто тепърва предстои за VELUX, както е посочено в корпоративната стратегия, която стартирахме през 2021 г. и която вече започва да показва отлични резултати. Трудно е да си тръгна от нещо, което обичам и в което вярвам толкова силно. Но чувствам, че това е подходящият момент за мен и за семейството ми. Със силния съвет на директорите, поддържан от оказващите невероятна подкрепа дългосрочни акционери на VELUX, не се съмнявам, че VELUX ще продължи да расте и ще продължи да бъде може би най-добрата компания за строителни материали в света за много години напред.", допълни Бригс.

За VELUX Group

Вече над 80 години VELUX Group създава по-добра среда за живот за хората по света, като използва по най-добрия начин дневната светлина и свежия въздух, проникващи през покрива. Продуктовата програма на компанията включва покривни прозорци и модулни решения, оригинални слънцезащитни продукти, като декоративни вътрешни щори и външни щори за защита от топлина, продукти за монтаж и решения за домашна автоматизация. Те помагат за осигуряване на здравословен и устойчив вътрешен климат – за работа и учене, за игра и почивка.

Дружеството работи глобално – има производствени и търговски компании в над 38 държави, с около 12 500 служители. VELUX Group е собственост на VKR Holding A/S, дружество с ограничена отговорност, изцяло собственост на нестопански, благотворителни фондации (THE VELUX FOUNDATIONS) и семейство. През 2021 г. VKR Holding имаше общи приходи от 3,5 милиарда евро, а THE VELUX FOUNDATIONS дарява 244 милиона евро за благотворителни каузи.

