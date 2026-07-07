5 бързи проверки преди да купите маратонки онлайн

Виждате обява във Facebook за известен модел маратонки на половин цена от магазинната. Снимката изглежда добре, а офертата е валидна още два дни. Натискате бутона и въвеждате данните на картата си. Три седмици по-късно пакетът пристига. Отваряте кутията и разбирате, че нещо не е наред.

Онлайн търговията с обувки в България расте всяка година. Заедно с нея се увеличава и броят на фалшивите или подвеждащи оферти. Как да отсеете надеждните магазини от съмнителните? На какво трябва да обърнете внимание, преди да въведете данните на картата си? По-долу ви представяме пет проверки, всяка от които отнема по-малко от пет минути.

1. Проверете официалния сайт на марката преди всичко

Всяка марка поддържа собствен каталог с наличните модели. Отворете сайта на производителя и потърсете точно модела, който ви интересува. Обърнете внимание на цвета, кода на артикула и препоръчителната цена.

Ако в онлайн магазина виждате модел, който не съществува в официалния каталог, това е ясен предупредителен знак. Цена, която е под 40% от препоръчителната, изисква допълнителна проверка. Оригиналните търговци обикновено работят с препоръчителни ценови нива.

2. Използвайте платформи за сравнение на цени

Преди да поръчате, проверете същия модел в няколко утвърдени платформи за сравнение. Ако търсите конкретна серия, като Nike Air Max DN, сравнете цените в поне три магазина, както и наличните размери и отзиви.

Реалната пазарна цена ще стане ясна за няколко минути. Оферта, която е значително извън ценовия диапазон на останалите магазини, е повод за съмнение. Платформите за сравнение често показват и мнения на клиенти, което дава допълнителна информация за качеството на обслужването.

3. Прочетете отзивите за конкретния продавач

Оценка от 4,5 звезди с едва няколко ревюта не означава много. Търсете магазини с поне 200–300 отзива, натрупани в продължение на години.

Започнете с негативните мнения. Ако виждате повтарящи се оплаквания за фалшиви продукти, забавени доставки или липса на контакт с обслужване, това са сериозни предупредителни сигнали.

Оценки, които изглеждат прекалено ентусиазирани и са публикувани в кратък период от време, също заслужават внимание.

4. Разгледайте внимателно снимките на продукта

Официалните магазини използват студийни снимки, направени при еднакво осветление и от сходни ъгли за всеки модел. Съмнителните магазини често използват изрязани изображения от официални сайтове или неясни снимки, направени с телефон.

Обърнете внимание на детайлите – логото трябва да е ясно, шевовете да са равни, а подметката без деформации. Всяка снимка, която крие част от обувката, е повод за съмнение. Ако липсва снимка на етикета с кода или на кутията, това също е предупредителен знак.

5. Проверете политиката за връщане и контактите

Легитимните онлайн магазини имат физически адрес, валиден телефонен номер и ясна политика за връщане в рамките на 14 дни.

Посетете страницата „За нас“ и потърсете конкретни данни – фирмено име, ЕИК номер и адрес на управление. Ако тези данни липсват или са трудно откриваеми, това е предупредителен знак.

Опитайте да се свържете с магазина още преди да направите поръчка. Ако няма отговор или комуникацията е неясна, по-добре изберете друг търговец.