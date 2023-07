Вечерен виц: Варна. Кеят

949

Варна. Кеят. Седи варненец и люпи семки...

Във водата някакъв крещи:

- Help me! Please! Help me!

Минава друг варненец и пита:

- Ко стааа тука, ва?!

- Тука. Некакъв. Едно време, вместо да се учи да плува, учил английски...