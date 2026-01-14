БСК е категорично против законопроекта за максималната надценка

БСК е категорично против законопроекта за максималната надценка
Снимка: БГНЕС

Българската стопанска камара (БСК) категорично не подкрепя предложения Законопроект за максималната търговска надценка за стоки, включени в кошницата на домакинството, и призовава вносителите да го оттеглят. Това се посоча в становище на Камарата по законопроекта, адресирано до председателите на ресорните парламентарни комисии. Според БСК законопроектът няма да защити потребителите, а ще стимулира сивата икономика и ще изтласка качествени стоки от пазара.

В противоречие с регламент на ЕС

От Камарата изтъкват, че административно налагане на максимална надценка от 20 на сто по цялата верига на доставки е в пряко противоречие с Регламент (ЕС) № 1308/2013, който изгражда пазарните отношения в ЕС върху принципа на свободното ценообразуване при лоялна конкуренция.

Официалните данни показват, че въпреки множеството публично изразени опасения и спекулативни твърдения, относно въвеждането на единната европейска валута у нас, понастоящем пазарът се намира в състояние на равновесие, се посочва в становището на Камара. От организацията посочват, че инфлацията при храните вече е овладяна (под 1 процент за последните месеци на 2025 г.)

Още: ДКСБТ отчете стабилизиране при цените на храните

Предвиденото задължение за поддържане на наличности, в комбинация с таван на надценката, представлява според БСК недопустима държавна намеса, която игнорира реалните вериги на доставки, капацитета на складовете и спецификите на бързооборотните стоки.

Всичко това ще доведе до изкуствено блокиране на капитал и оперативно затрудняване на търговците. Подобно изискване предпоставя правен парадокс, доколкото ограничаването на общата надценка до 20 на сто при високи оперативни и логистични разходи и изискването за задължително поддържане на наличности, ще принуди търговци да продават под себестойност, предупреждават от БСК.

Още: КЗК откри много високи надценки при цените на храните

Според организацията предвидените в законопроекта санкции - до 200 000 евро, са непропорционални и имат наказателен характер, който може да предизвика фалити на малки и средни предприятия.

 

Още от Икономика

Секторът на услугите в България отбеляза неочакван ръст

Секторът на услугите в България отбеляза неочакван ръст

ОББ: Стабилен ръст на икономиката през първите 9 месеца на 2025 г.

ОББ: Стабилен ръст на икономиката през първите 9 месеца на 2025 г.

Драстичен спад на предложенията за работа в България

Драстичен спад на предложенията за работа в България

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1.1651
  • GBP
    0.86680
  • JPY
    184.82
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата