БСК е категорично против законопроекта за максималната надценка

Българската стопанска камара (БСК) категорично не подкрепя предложения Законопроект за максималната търговска надценка за стоки, включени в кошницата на домакинството, и призовава вносителите да го оттеглят. Това се посоча в становище на Камарата по законопроекта, адресирано до председателите на ресорните парламентарни комисии. Според БСК законопроектът няма да защити потребителите, а ще стимулира сивата икономика и ще изтласка качествени стоки от пазара.

В противоречие с регламент на ЕС

От Камарата изтъкват, че административно налагане на максимална надценка от 20 на сто по цялата верига на доставки е в пряко противоречие с Регламент (ЕС) № 1308/2013, който изгражда пазарните отношения в ЕС върху принципа на свободното ценообразуване при лоялна конкуренция.

Официалните данни показват, че въпреки множеството публично изразени опасения и спекулативни твърдения, относно въвеждането на единната европейска валута у нас, понастоящем пазарът се намира в състояние на равновесие, се посочва в становището на Камара. От организацията посочват, че инфлацията при храните вече е овладяна (под 1 процент за последните месеци на 2025 г.)

Предвиденото задължение за поддържане на наличности, в комбинация с таван на надценката, представлява според БСК недопустима държавна намеса, която игнорира реалните вериги на доставки, капацитета на складовете и спецификите на бързооборотните стоки.

Всичко това ще доведе до изкуствено блокиране на капитал и оперативно затрудняване на търговците. Подобно изискване предпоставя правен парадокс, доколкото ограничаването на общата надценка до 20 на сто при високи оперативни и логистични разходи и изискването за задължително поддържане на наличности, ще принуди търговци да продават под себестойност, предупреждават от БСК.

Според организацията предвидените в законопроекта санкции - до 200 000 евро, са непропорционални и имат наказателен характер, който може да предизвика фалити на малки и средни предприятия.