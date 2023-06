Постоянните представители на страните членки в Европейския съюз в Брюксел са постигнали споразумение по 11-ия санкционен пакет срещу Русия, предава шведското председателство. В него са включени мерки, насочени срещу заобикалянето на санкциите. За първи път ще могат да бъдат санкционирани трети страни, които помагат на Москва да избегне санкционния режим.

Ограничителни мерки ще могат да се налагат в случай, че държави не спазват западните санкции или не могат да обяснят внезапния скок на търговията със забранени стоки, твърди Politico, предава БНР.

Източници от Съвета уточняват, че се въвежда възможността за изключителни мерки, които да бъдат налагани в краен случай. Те включват ограничаване на продажбата, снабдяването, трансфера или износа на чувствителни стоки с двойно предназначение и технологии за трети страни, чиято юрисдикция е доказала, че представлява продължителна и висока опасност от използване за заобикаляне на санкциите.

За да се минимизира рискът от заобикалянето на санкциите, се въвежда забрана за транзит през територията на Русия на стоки и технологии, които биха помогнали за засилването на военната и технологичната ѝ мощ или за развитието на сектора на отбраната и сигурността. Пакетът разширява списъка от подлежащи на ограничение стоки, представляващи такава заплаха.

Удължава се срокът за отнемането на лицензите за излъчване в ЕС на 5 руски медии, контролирани от Кремъл. Забранява се и акостирането в пристанищата и шлюзовете на територията на ЕС на съдове, извършващи трансфери от един на друг кораб. Това ще става, когато компетентните органи имат основателна причина да подозират, че определен плавателен съд нарушава забраната за внос по море в ЕС на руски суров петрол или негови продукти или превозва същите, купени на цена, надвишаваща тавана, договорен от ЕС и Г-7.

Общо 71 лица и 33 образувания са вкарани в „черен“ списък като отговорни за деяния, сред които незаконно депортиране на украински деца в Русия.

