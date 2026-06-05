Стана ясно с колко расте българската икономика през първото тримесечие

Стана ясно с колко расте българската икономика през първото тримесечие
Снимка: iStock

През първото тримесечие на 2026 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България нараства с 3,1 на сто в сравнение с първото тримесечие на 2025 г. и с 0,7 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2025 г. по сезонно изгладени данни, съобщи Националният статистически институт (НСИ). През първото тримесечие на 2025 г. БВП също бе нараснал с 3,1 на сто на годишна база, както и с 0,6 на сто спрямо предходното тримесечие. През четвъртото тримесечие на 2025 г. икономиката ни бе отбелязала ръст от 3 на сто спрямо същия период на 2024 г. и от 0,8 на сто спрямо третото тримесечие на 2025 г.

БВП в номинална стойност

По предварителни данни произведеният БВП през първото тримесечие на 2026 г. възлиза на 27,33 млрд. евро по текущи цени. На човек от населението се падат по 4262 евро от стойностния обем на показателя. Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през първото тримесечие на 2026 г. възлиза на 23 836 600 000 евро по текущи цени.

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Делът на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 1,5 на сто, което представлява спад с 0,1 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2025 година. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял с 1,6 процентни пункта до 26,7 на сто. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, е 71,8 на сто, като намалява през първото тримесечие на 2026 г. с 1,5 процентни пункта в сравнение с първото тримесечие на 2025 година.

През първото тримесечие на 2026 г. за крайно потребление се изразходват 81,3 на сто от БВП. Инвестициите (бруто образуване на основен капитал) формират 15,7 на сто от БВП.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

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