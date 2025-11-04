ТЕЦ AES Гълъбово е готова за работа през зимата

Централата осигури около 50% от цялата електроенергия, произведена от големите тец у нас при рязкото застудяване в началото на октомври

ТЕЦ AES Гълъбово е в пълна готовност за експлоатация през предстоящия зимен сезон. Най-новата и модерна въглищна централа в България има осигурени на склад над 240 000 тона лигнитни въглища. Осигурените на склад въглища биха осигурили нормалната работа на централата при пълно натоварване за близо месец. Съгласно нормативните изисквания ТЕЦ AES Гълъбово има осигурен и достатъчен резерв от течно гориво, както и варовик, необходим за процеса на сероочистване.

Централата успешно приключи годишната планово-профилактична ремонтна кампания и на двата енергоблока. В момента генериращите мощности са разполагаеми към електроенергийната система и в пълна готовност за експлоатация през настоящия зимен период.

При рязкото застудяване в началото на октомври тази година, за първите осем дни на месеца ТЕЦ AES Гълъбово осигури около 50% от цялата електроенергия, произведена от големите тец в страната. Това за пореден път показа ключовата ѝ роля за енергийната сигурност на страната. ТЕЦ AES Гълъбово е най-гъвкавата въглищна централа в България и благодарение на своята маневреност предоставя на ЕСО редица системни услуги за управление на електроенергийната мрежа на страната. Централата е единствената изцяло новопостроена въглищна централа в България за последните близо 40 години.