Цената на петрола пое в изненадваща посока

Снимка: iStock

Цената на петрола се понижи с над 3 процента в азиатската сутрешна търговия днес, след като изказвания на президента на САЩ Доналд Тръмп намалиха опасенията от непосредствена военна ескалация с Иран, предаде агенция Ройтерс. Американския президент направи изявление, че е бил информиран за намаляване на убийствата на антиправителствени протестиращи в Иран и че не вярва да се подготвят масови екзекуции.

Фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 2,08 долара или 3,13 на сто до 64,44 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол са надолу с 1,98 долара или 3,19 на сто до 60,04 долара за барел.

И двата основни бенчмарка приключиха вчерашната сесия с ръст от над 1 процент.

Изказването на Тръмп обаче, отслаби пазарните опасения от евентуален военен удар на САЩ срещу Иран и от възможни прекъсвания на доставките на петрол.

Натиск върху цените на петрола оказаха и данни за по-голямо от очакваното увеличение на петролните запаси в САЩ.

Американското управление за енергийна информация съобщи, че запасите от суров петрол са нараснали с 3,4 млн. барела до 422,4 млн. барела за седмицата до 9 януари, при прогнозиран спад от 1,7 млн. барела. Увеличение е отчетено и при запасите от бензин.

 

