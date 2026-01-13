Цената на петрола продължава да расте след заплаха от Тръмп

Цената на петрола продължава възходящия си ход в днешната търговия, тъй като засилените опасения около ситуацията в Иран и потенциалното прекъсване на доставките надделяха над перспективата за увеличаване на добивите от Венецуела, предаде Ройтерс. Освен това, американския президент Доналд Тръмп заплаши, че всяка страна, която прави бизнес с Иран, ще подлежи на мито от 25 процента върху всяка сделка, сключена със Съединените щати.

Цените

Котировките на сорта Брент от Северно море, който е референтен за Европа, се повишиха с 22 цента или 0,3 на сто до 64,09 долара за барел тази сутрин българско време.

Американският лек суров петрол е нагоре с 23 цента или 0,4 на сто до 59,73 долара за барел.

"Повишението на цените идва на фона на засилващите се протести в Иран, които повишават вероятността от някаква форма на намеса от страна на САЩ“, посочиха експертите на ING.

Иран, един от най-големите производители в Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), е изправен пред най-големите антиправителствени демонстрации от години, което доведе до предупреждение от страна на американския президент Доналд Тръмп за възможни американски военни действия в отговор на насилието срещу протестиращите.

Очаква се президентът Доналд Тръмп да се срещне с висши съветници във вторник, за да обсъдят варианти за Иран, съобщи американски представител пред Ройтерс.

Иран изнася голяма част от петрола си за Китай. "След като САЩ и Китай постигнаха търговско примирие, ние се питаме дали САЩ биха искали да разклатят лодката отново с допълнителни мита за Китай“, заявиха стратезите на ING.