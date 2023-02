Европа вече няма да определя цената на руския нефт

209

Европа вече няма да определя референтната цена за водещия сорт руски суров петрол Уралс, каза изпълнителният директор на руския държавен петролен гигант "Роснефт" - Игор Сечин, тъй като сега Азия се превърна в най-големия купувач на руски петрол, откакто Западът го постави под санкции.

Около 70% от изпратените през януари товари с руски петрол Уралс са предназначени за Индия, според предварителните данни на търговците и изчисления на Reuters. От няколко месеца страната е водещ купувач на руския нефт, запълвайки празнината, оставена от европейските купувачи. В същото време Русия се превърна в най-големия доставчик на петрол за Индия, измествайки Ирак. Индия се превърна в най-големия купувач на руски петрол

Цената се определя там, където се търгува петролът

Говорейки на енергийна конференция в Индия, Сечин, дългогодишен съюзник на руския президент Владимир Путин, каза, че цената на руския петрол ще бъде установена извън Европа. "Ако руският петрол не влиза на европейския пазар, тогава няма референтна цена. Референтните цени ще се формират там, където всъщност отиват обемите на петрола", каза Сечин, който е известен още като "руския петролен цар".

Той цитира от Библията, за да подчертае своята теза. "Както е писано в Еклесиаст: това, което е криво, не може да се изправи; това, което липсва, не може да се преброи."

Откакто Русия нахлу в Украйна преди почти година, Западът прогресивно затяга санкциите срещу руския петрол. През декември Г-7, Европейският съюз и Австралия наложиха таван на цената на руския нефт от 60 долара за барел, с цел да намалят способността на Москва да финансира военните си усилия в Украйна и да запазят стабилността на световния петролен пазар. Европейският съюз също забрани закупуването на руски петрол, доставен с танкери по море. Преди санкциите: Русия загуби 90% от най-големия си европейски петролен пазар

Според Министерството на финансите на Русия средната цена на руския петрол Уралс през януари е била 49,48 долара за барел, което е с 42% по-малко от януари 2022 година. Руското правителство обсъди как да изчисли облагаемата цена на руския петрол след забраната на ЕС за внос и липсата на надежден механизъм за ценообразуване.

Москва разчита на приходи от петрол и газ - миналата година около 11,6 трилиона рубли (165 милиарда долара) - за да финансира бюджетните си разходи и беше принудена да започне да продава международни резерви, за да покрие дефицита, увеличен от разходите за военната ѝ операция в Украйна. Русия губи стотици милиони евро на ден заради петролното ембарго

На въпрос дали Русия ще даде допълнителен дял на ONGC Videsh или други индийски компании в проекта Сахалин-1, Сечин каза пред Reuters, че това зависи от руското правителство. Миналата година Русия одобри исканията на ONGC Videsh, задграничния инвестиционен клон на държавната Oil and Natural Gas Corp, и Sakhalin Oil and Gas Development Co (SODECO), консорциум от японски фирми, да запазят своя дял от съответно 20% и 30% в проекта.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Таванът на цената на нефта работи: Русия търпи тежки загуби

Китай поглъща все по-жадно евтиния руски петрол

Таван на цената на нефта: Ответният удар на Русия

Европейско ембарго срещу руския петрол: Какво ще стане с цените?

Ако Европа наистина спре да купува петрол и газ от Русия

Русия ще изгуби енергийната война със Запада