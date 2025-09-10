Израелските удари в Катар доведоха до сериозна промяна в цената на петрола

Цената на петрола се повиши в сутрешната търговия днес, тъй като нападението на Израел срещу цели на Хамас в Катар засили опасенията за засилване на геополитическото напрежение в Близкия изток, което може да наруши доставките, предаде Ройтерс. Възможността за повече ограничения от страна на САЩ върху руския петрол, след като бе съобщено, че президентът Доналд Тръмп е призовал за повече санкции срещу руските купувачи на петрол, също допринесе за ръста.

Цените

Фючърсите на петрола сорт Брент с доставки през октомври поскъпнаха тази сутрин българско време с 1,1 на сто до 67,12 долара за барел.

Договорите на американския лек суров петрол са нагоре с 1,15 на сто до 63,35 долара за барел.

И двата контракта се насочиха към четвърта поредна сесия на ръст, особено след по-малкото от очакваното увеличение на производството от страна на Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците (ОПЕК+) през уикенда. Осемте члена на ОПЕК+ са дали съгласие за увеличаване на добивите на петрол със 137 000 барела дневно през октомври.

Ударите в Катар

Късно във вторник Израел съобщи, че е атакувал ръководството на Хамас в Доха, което предизвика упреци от страна на официални представители от Катар и САЩ, изразяващи опасения, че подобен ход може да провали текущите мирни преговори.

След атаката петролът поскъпна с 2 на сто във вторник, но намали поскъпването си, след като официални представители на САЩ заявиха, че подобна атака няма да се повтори.

Тръмп каза пред репортери, че е "много недоволен" от удара и заяви, че ще направи по-подробно изявление в сряда.

Катар е партньор на САЩ в областта на сигурността и е домакин на военновъздушната база "Ал Удейд" - най-голямото американско военно съоръжение в Близкия изток. Страната, заедно с Египет, действа като посредник в преговорите между Израел и Хамас.

Хамас заяви, че Израел се е провалил в опита си да убие преговорния екип. Групата обаче съобщи за пет жертви на удара.

Нападението на Израел сега оставя несигурни бъдещите мирни преговори с Хамас, като отваря вратата за продължаване на военните действия на Йерусалим срещу палестинската групировка. По-голямата част от тези действия са насочени към ивицата Газа, което кара пазарите да се притесняват от геополитическото напрежение в Близкия изток.

Нови санкции срещу Русия?

Петролът беше подкрепен и от перспективата за нови санкции на САЩ срещу Русия, след като Ройтерс съобщи, че Тръмп призовава Европейския съюз да наложи високи мита и на Индия и Китай заради закупуването на руска енергия.

Тръмп вече наложи 50-процентни мита на Индия и призовава за 100 процента мита за Делхи и Пекин. Подобен ход би могъл да прекъсне някои източници на приходи за Русия и да окаже натиск върху Москва да прекрати дългогодишната си война с Украйна.

По-големи ограничения върху руския петрол биха могли да свият и световните доставки, особено ако най-големите купувачи Индия и Китай се поддадат на западния натиск. Но и двете страни досега не са сигнализирали за планове да спрат покупките си на руски петрол.