Израелските удари в Катар доведоха до сериозна промяна в цената на петрола

Израелските удари в Катар доведоха до сериозна промяна в цената на петрола
Снимка: iStock

Цената на петрола се повиши в сутрешната търговия днес, тъй като нападението на Израел срещу цели на Хамас в Катар засили опасенията за засилване на геополитическото напрежение в Близкия изток, което може да наруши доставките, предаде Ройтерс. Възможността за повече ограничения от страна на САЩ върху руския петрол, след като бе съобщено, че президентът Доналд Тръмп е призовал за повече санкции срещу руските купувачи на петрол, също допринесе за ръста.

Цените

Фючърсите на петрола сорт Брент с доставки през октомври поскъпнаха тази сутрин българско време с 1,1 на сто до 67,12 долара за барел.

Още: Какво се случи с цената на петрола след проблемите с доставки от Русия?

Договорите на американския лек суров петрол са нагоре с 1,15 на сто до 63,35 долара за барел.

И двата контракта се насочиха към четвърта поредна сесия на ръст, особено след по-малкото от очакваното увеличение на производството от страна на Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците (ОПЕК+) през уикенда. Осемте члена на ОПЕК+ са дали съгласие за увеличаване на добивите на петрол със 137 000 барела дневно през октомври.

Още: Каква е цената на петрола след новите санкции срещу Русия?

Ударите в Катар

Късно във вторник Израел съобщи, че е атакувал ръководството на Хамас в Доха, което предизвика упреци от страна на официални представители от Катар и САЩ, изразяващи опасения, че подобен ход може да провали текущите мирни преговори.

След атаката петролът поскъпна с 2 на сто във вторник, но намали поскъпването си, след като официални представители на САЩ заявиха, че подобна атака няма да се повтори.

Тръмп каза пред репортери, че е "много недоволен" от удара и заяви, че ще направи по-подробно изявление в сряда.

Катар е партньор на САЩ в областта на сигурността и е домакин на военновъздушната база "Ал Удейд" - най-голямото американско военно съоръжение в Близкия изток. Страната, заедно с Египет, действа като посредник в преговорите между Израел и Хамас.

Хамас заяви, че Израел се е провалил в опита си да убие преговорния екип. Групата обаче съобщи за пет жертви на удара.

Нападението на Израел сега оставя несигурни бъдещите мирни преговори с Хамас, като отваря вратата за продължаване на военните действия на Йерусалим срещу палестинската групировка. По-голямата част от тези действия са насочени към ивицата Газа, което кара пазарите да се притесняват от геополитическото напрежение в Близкия изток.

Нови санкции срещу Русия?

Петролът беше подкрепен и от перспективата за нови санкции на САЩ срещу Русия, след като Ройтерс съобщи, че Тръмп призовава Европейския съюз да наложи високи мита и на Индия и Китай заради закупуването на руска енергия.

Тръмп вече наложи 50-процентни мита на Индия и призовава за 100 процента мита за Делхи и Пекин. Подобен ход би могъл да прекъсне някои източници на приходи за Русия и да окаже натиск върху Москва да прекрати дългогодишната си война с Украйна.

По-големи ограничения върху руския петрол биха могли да свият и световните доставки, особено ако най-големите купувачи Индия и Китай се поддадат на западния натиск. Но и двете страни досега не са сигнализирали за планове да спрат покупките си на руски петрол.

 

Още от Енергетика

Ключово решение на ОПЕК подкрепи цената на петрола

Ключово решение на ОПЕК подкрепи цената на петрола

Обрат с цената на петрола след украинските атаки с дронове

Обрат с цената на петрола след украинските атаки с дронове

Какво се случи с цената на петрола след проблемите с доставки от Русия?

Какво се случи с цената на петрола след проблемите с доставки от Русия?

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.67065
  • GBP
    1
    2.26108
  • JPY
    100
    1.1327
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата