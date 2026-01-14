Неочакван обрат с цената на петрола заради Венецуела

Цената на петрола се понижи в днешната търговия след четири поредни дни на ръст, след като Венецуела възобнови износа си, а нови данни от САЩ показват увеличение на запасите от суров петрол и петролни продукти. В същото време опасенията от евентуално прекъсване на доставките от Иран заради смъртоносни граждански безредици продължават да оказват влияние върху пазара на петрол и петролни продукти.

Цените

Котировките на петрола сорт Брент от Северно море, референтен за Европа, се понижиха с 21 цента, или 0,32 на сто, до 65,26 долара за барел тази сутрин.

Американският лек суров петрол поевтиня с 26 цента, или 0,26 на сто, до 60,89 долара за барел.

"Цените на петрола вече отразяват значителна премия за геополитически риск през последните дни на фона на нарастващите размирици в Иран, утежнени от атаките с дронове в Черно море“, заяви Сувро Саркар, енергиен анализатор в DBS Bank.

По-късно днес се очаква публикуването на седмичните данни за запасите от Американската енергийна информационна администрация (EIA). Проучване на Ройтерс, публикувано вчера, показа, че запасите от суров петрол в САЩ вероятно са намалели през миналата седмица, докато тези на бензин и дестилати се очаква да са се увеличили.

Междувременно Венецуела, член на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), е започнала да отменя съкращенията в производството, наложени в рамките на американското ембарго, съобщи Ройтерс, позовавайки се на източници, запознати с въпроса. Два супертанкера са напуснали венецуелски води в понеделник, превозвайки около 1,8 милиона барела суров петрол всеки. Това може да е първата доставка по сделка за 50 милиона барела между Каракас и Вашингтон, целяща възстановяване на износа след задържането на венецуелския президент Николас Мадуро от САЩ.

В същото време нарастващите протести в Иран засилват опасенията от прекъсване на доставките от четвъртия по големина производител на петрол в ОПЕК. Във вторник президентът на САЩ Доналд Тръмп призова иранците да продължат протестите и заяви, че "помощта е на път“, без да уточни какво има предвид.

"Протестите в Иран крият риск от затягане на глобалния петролен баланс чрез краткосрочни загуби на доставки, но основно чрез нарастваща премия за геополитически риск“, посочиха анализатори от "Сити груп“ в свой коментар, като повишиха прогнозата си за цената на Брент през следващите три месеца до 70 долара за барел.

От "Сити груп“ отбелязват, че засега протестите не са обхванали основните ирански нефтени райони, което ограничава ефекта върху реалните доставки. "Настоящите рискове са по-скоро политически и логистични, отколкото свързани с преки прекъсвания, което ограничава въздействието върху износа на ирански суров петрол“, допълват анализаторите.