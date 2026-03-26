Нова посока за цената на петрола заради Иран

Цената на петрола се повиши с около два долара за барел в азиатската търговия днес, възстановявайки част от загубата в стойността си от предходната сесия на фона на намаляващия оптимизъм за примирие в Близкия изток и опасенията за сериозни смущения в доставките, съобщи Ройтерс. Поскъпването е факт на фона на сигналите, че перспективите за дипломатическо решение на конфликта между САЩ и Иран се влошават.

Цените

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 1,87 долара, или 1,87 на сто, до 99,25 долара за барел тази сутрин българско време.

Тези на американския лек суров петрол – с 2,10 долара, или 2,30 на сто, до 92,46 долара за барел.

В предходната сесия и двата бенчмарка отчетоха спад от над 2 на сто.

Иран заяви, че разглежда предложението за мир на Вашингтон, но няма намерение да води преговори за прекратяване на конфликта, докато от Белия дом предупредиха за възможни по-сериозни действия, ако Техеран не приеме условията.

"Оптимизмът относно примирието изчезна“

"Оптимизмът относно примирието изчезна“, коментира старшият икономист в NLI Research Institute Цуйоши Уено, като допълни, че високите изисквания на САЩ увеличават риска от продължителна нестабилност на пазара.

Конфликтът вече оказва сериозно въздействие върху глобалните енергийни потоци. Доставките през Ормузкия проток, през който преминава около една пета от световния износ на петрол и втечнен природен газ, на практика са силно ограничени. Международната агенция за енергията (МАЕ) определи ситуацията като най-голямото прекъсване на доставките в историята.

На този фон Япония призова за координирано освобождаване на стратегически петролни резерви. Премиерът Санае Такаичи обсъди въпроса с ръководителя на МАЕ Фатих Бирол.

Допълнителен натиск върху предлагането оказват и други фактори. По данни на Ройтерс около 40 на сто от руския капацитет за износ на петрол са засегнати вследствие на атаки и логистични затруднения, а производството в Ирак е спаднало до нива, при които складовите мощности достигат критични стойности.