Обрат в цената на петрола след новина от САЩ

Цената на петрола спада в днешната търговия, след като нови данни показаха увеличение на запасите от суров петрол в Съединените щати - най-големия потребител на горива в света. Това засили опасенията от свръхпредлагане, въпреки че понижението беше ограничено от ефекта на американските санкции върху руските петролни доставки, предава Ройтерс. По данни на Американския институт за петрола запасите от суров петрол в САЩ са се увеличили с 4,45 милиона барела миналата седмица.

Цените

Фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 12 цента, или 0,18 на сто, до 64,77 долара за барел тази сутрин българско време, след като в предходната сесия поскъпнаха с 1,1 на сто.

Още: Обрат с цената на петрола заради Русия

Американският лек суров петрол поевтинява с 9 цента, или 0,16 на сто, до 60,65 долара за барел, след ръст от 1,4 на сто във вторник.

В САЩ запасите от бензин са нараснали с 1,55 милиона барела, а тези на дестилати – с 577 хиляди барела, показаха още данните на Американския институт за петрола.

"Като цяло докладът беше относително песимистичен“, коментираха анализатори от ING, но допълниха, че „пазарните участници изглеждат по-загрижени за рисковете, свързани с доставките, отколкото за потенциално свръхпредлагане“.

Още: МАЕ промени прогнозата си за търсенето на петрол и газ

Санкциите на САЩ срещу големите руски производители „Роснефт“ и „Лукойл“ поставят краен срок 21 ноември за прекратяване на сделките с тези компании. Министерството на финансите на САЩ съобщи, че ограниченията вече оказват натиск върху приходите на Русия и с времето ще ограничат износа ѝ на суров петрол. Купувачите в Китай и Индия вече се насочват към алтернативни доставчици.

"Референтните цени остават в тесен диапазон, като пазарът следи ефекта от санкциите, въпреки че опасенията за свръхпредлагане продължават да натежават“, заяви Емрил Джамил, старши анализатор по петрола в LSEG.

Цените се повишиха във вторник, след като инвеститорите оцениха ефекта от санкциите и последните украински атаки срещу руски рафинерии и износни терминали, които породиха опасения от прекъсвания на доставките.

Въпреки това анализаторите предупреждават, че производството на петрол остава над нивото на текущото търсене, което ограничава възходящия потенциал на цените.

След атаките срещу руската енергийна инфраструктура маржовете на печалбата при дизеловото гориво в Европа достигнаха най-високото си равнище от септември 2023 г.