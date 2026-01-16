Пълен обрат с цената на петрола в края на седмицата

Цената на петрола се понижи в азиатската търговия днес, като удължи спада от предходната сесия, след като опасенията за прекъсване на доставките отслабнаха на фона на намаляващата вероятност от американски военен удар срещу Иран, предаде Ройтерс. По-рано тази седмица и двата сорта достигнаха многомесечни върхове заради протестите в Иран и сигналите от президента на САЩ Доналд Тръмп за възможни удари срещу страната. В четвъртък обаче той заяви, че репресиите на Техеран срещу протестиращите отслабват, което успокои пазарите и предизвика понижение на цените.

Цените

Фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 21 цента, или 0,33 на сто, до 63,55 долара за барел.

Американският лек суров петрол загуби 19 цента, или 0,32 на сто, до 59,00 долара за барел.

Настроенията движат пазарите, но влиянието на новинарските заглавия обикновено е краткотрайно, особено когато фундаменталните показатели остават стабилни“, коментира Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор във Phillip Nova.

По думите ѝ, при липса на ясно възстановяване на търсенето в Китай или реални смущения във физическите доставки, пазарът остава добре снабден и цените на Брент вероятно ще се движат в диапазона между 57 и 67 долара за барел.

Въпреки спада котировките на Брент остават по-високи спрямо нивата от преди седмица и са на път да отчетат четвърта поредна седмица на ръст. Според експерти от BMI пазарът остава чувствителен към политическите развития в Иран, което предполага по-висока краткосрочна волатилност.

В сряда ОПЕК заяви, че предлагането и търсенето на петрол ще останат като цяло балансирани през 2026 г., а търсенето се очаква да нарасне през 2027 г. с темпове, сходни с тези от тази година.