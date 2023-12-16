Индийският фондовия пазар изпревари по стойност този на Хонконг и се превърна в седмия по големина в света на фона на насрасналия оптимизъм за перспективите пред икономиката на страната, пише CNBC. Към края на ноември общата пазарна капитализация на Националната фондова борса на Индия е достигнала...