Федералният резерв на САЩ понижи лихвите за първи път през тази година

Управлението за федералния резерв на САЩ (Фед) понижи основния лихвен процент с 0,25 процентни пункта, като постави целевия диапазон за лихвата по федералните фондове между 4,00 и 4,25 на сто. Решението е било прието с 11 гласа "за" и 1 "против", като новоназначеният управител Стивън Майрън е гласувал против, настоявайки за по-силно намаление с 0,5 пункта. Намалението е първо за настоящата година, след като през 2024 г. централната банка намали лихвите три пъти.

Очаквано решение

Намалението беше широко очаквано на фона на признаци, че вниманието на централната банка се измества към заетостта и се отдалечава от инфлацията след рязкото забавяне на наемането на работници през последните няколко месеца. Гласуването показа по-малко разногласия от очакваното от пазарите. Гуверньорите Мишел Бауман и Кристофър Уолър, също назначени от президента Доналд Тръмп, подкрепиха намалението с 0,25 пункта. Според американски медии всички трима са разглеждани като ключови представители на централната банка в контекста на натиска от страна на Белия дом за по-бързо и по-агресивно понижаване на лихвите.

В изявление след срещата Федералният комитет за откритите пазари посочва, че икономическата активност е "по-умерна", като допълва, че "растежът на заетостта се е забавил", а инфлацията "е нараснала и остава относително повишена". Отбелязва се също, че "несигурността около икономическите перспективи остава висока", а рисковете пред пазара на труда са нараснали.

В така наречената "точкова диаграма" (dot plot), която обобщава индивидуалните очаквания на членовете на Комитета, се посочва, че до края на 2025 година се очакват още две понижения на лихвите. Деветима от участниците са предвидили още едно намаление, а десетима – две, вероятно през октомври и декември. Един от участниците е изразил мнение, че изобщо не е необходимо да се предприема ново понижение.

Диаграмата показва още едно намаление през 2026 година и допълнително през 2027 година, като в дългосрочен план се цели достигане на неутрална лихва от 3,0 на сто. Част от участниците предвиждат и по-ниска дългосрочна лихва от средната стойност.

Икономическите прогнози, публикувани след заседанието, сочат леко ускоряване на растежа в сравнение с прогнозите от юни, докато перспективите за инфлацията и безработицата остават непроменени. Заседанието на Фед беше предшествано от изострена политическа атмосфера, необичайна за институция, която обичайно работи с ограничено публично внимание и консенсусни решения.