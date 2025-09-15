Възможно ли е лихвите в еврозоната да останат 2% за дълъг период?

Европейската централна банка (ЕЦБ) може да запази основния си лихвен процент на ниво от 2 на сто, стига да не настъпят сериозни външни шокове. Това заяви новият управител на австрийската централна банка Мартин Кохер в интервю за в. "Файненшъл таймс". Той посочи пред изданието, че лихвеният цикъл на понижения в еврозоната е достигнал своя край или се намира много близо до него.

Лихвите - без промяна

ЕЦБ в четвъртък запази лихвите без промяна за второ поредно заседание. Това е в контекста на устойчива икономическа активност в еврозоната, въпреки повишените мита от страна на САЩ върху голяма част от европейските стоки. От средата на 2024 година насам банката намали основния лихвен процент осем пъти.

Още: ЕЦБ взе решение за лихвите пред погледа на Димитър Радев

По отношение на личната си позиция в управителния съвет на ЕЦБ, Кохер заявява, че ще се придържа към предпазлив подход, като подчертава необходимостта от внимание към инфлационните рискове. "Това е традиционно австрийска гледна точка, допълва той пред "Файненшъл таймс". По неговите думи, управителният съвет на ЕЦБ не е място за идеология, а "ядрото на паричната политика" в еврозоната, където решенията трябва да се вземат въз основа на наличната информация.

Кохер обърна внимание и на външните фактори, които могат да повлияят на инфлацията и растежа. Макар инфлацията да се е върнала към средносрочната цел от 2 на сто и да се очаква да е около това равнище през следващите две години, той подчертава, че стабилността не бива да се възприема за даденост. Търговските напрежения и геополитическите конфликти остават източници на несигурност. По думите му, "ако се променят данните или рисковите оценки, ще е необходим отговор – и в едната, и в другата посока".

Управителят на централната банка на Австрия отбелязва, че последната търговска сделка между САЩ и ЕС е намалила несигурността в търговските отношения, но има и страничен ефект – европейските стоки стават по-скъпи на американския пазар, което може да навреди до известна степен на икономическия растеж. Той смята, че ЕС е направил добре с това, че не е отвърнал с ответни мита, което според него е положителен знак за стабилността на международната търговия.

Още: ЕЦБ спря с намалението на лихвите

Относно политическата нестабилност във Франция и нарастването на доходността по френските държавни облигации, Кохер заяви, че няма нужда от интервенция от страна на ЕЦБ. Според него разликите в лихвените нива между държавите в еврозоната остават далеч от стойностите, наблюдавани по време на дълговата криза преди десетилетие.