Американските лихви се отразиха изненадващо върху цената на петрола

Цената на петрола отбелязва спад за втори пореден ден в азиатската търговия, след като Управлението за федерален резерв (Фед) на САЩ намали основния лихвен процент, а търговците насочиха вниманието си към опасенията за състоянието на икономиката на САЩ и прекомерното предлагане на пазара, предаде Ройтерс. Снощи Фед намали основната си лихва с четвърт процентен пункт и даде сигнал, че ще продължи постепенното намаляване на разходите по заемите до края на годината, в отговор на признаци за отслабване на пазара на труда.

Фючърсите върху сорта Брент, който е референтен за Европа поевтиняха с 13 цента или 0,19 на сто до 67,82 долара за барел

Още: Неочакван обрат в цената на петрола

Котировките на американския лек суров петрол се понижиха с 18 цента или 0,28 на сто достигайки 63,87 долара.

 

По-ниските лихви обикновено водят до повишаване на търсенето на петрол и натиск върху цените в посока нагоре.

Въпреки това последната стъпка на централната банка на САЩ и сигналите за още две понижения през годината вече са били отчетени от пазарите, посочи Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор във Phillip Nova.

Още: Фед взе решение за лихвите

"Това, което привлече вниманието на пазарите, не беше само намаляването на лихвите, а песимистичното послание на Пауъл", допълни тя. "Той подчерта отслабването на пазара на труда и упоритата инфлация, което прави намалението да изглежда повече като мярка за управление на риска, отколкото като стимул за икономиката."

Сигналите от Фед за предстоящи нови намаления показват, че в централната банка оценяват рисковете за икономиката, произтичащи от безработицата, като по-сериозни от тези, свързани с инфлацията, посочи Клаудио Галимберти, главен икономист и глобален директор по пазарен анализ в Rystad Energy, в бележка до клиенти на компанията.

Постоянното свръхпредлагане и слабото търсене на горива в САЩ, най-големия потребител на петрол в света, също оказват натиск върху цените.

Петролните запаси в САЩ са спаднали рязко през изминалата седмица, като нетният внос е достигнал рекордно ниско ниво, а износът е скочил до почти двугодишен връх, показват данни на Управлението за енергийна информация.

Увеличението на запасите от дизелови горива с 4 милиона барела, при очакван ръст от едва 1 милион барела, допълнително засили опасенията за слабо търсене в страната и натежа върху цените.

