Може ли бюджетният дефицит да достигне осем процента?
Бюджетният дефицит може да стигне 8 процента, ако не падне правителството. Това прогнозира бившият финансов министър  Асен Василев. "Преди малко г-н Борисов каза, че дефицитът може да достигне 8%, ако падне правителството. Всъщност дефицитът може да стигне 8%, ако не падне правителството",  коментира лидерът на "Продължаваме промяната" във връзка с думи на лидера на ГЕРБ, че при евентуално сваляне на правителството ще има "ужасен бюджет" с дефицит от 8 процента.

"Можачите от ГЕРБ докараха рекорден дефицит"

Той обърна внимание, че няма данни за август, защото Министерство на финансите под ръководството на Теменужка Петкова е спряло да публикува данните.

"Към края на юли, тъй като данните за август още не са излезли, можачите от ГЕРБ докараха рекорден дефицит от над 4 млрд. лв. За сравнение, когато аз бях министър, дефицитът едната година нямаше, другата година пак нямаше. Това да имаш дефицит от над 4 млрд. лв. към края на юли, което е 2%, означава, че ще е много трудно, да не кажа невъзможно да се вместим в 3-процентовата рамка", смята Василев.

Той посочи, че управляващите твърдят, че за дефицита били виновни пенсиите, заплатите, като поясни, че дългът, който е изтеглен е над 18 млрд. лв, въпреки че за пенсии и заплати са нужни 6 млрд. лв, а 3 млрд. лв. за стари дългове.

Василев изтъкна, че едни 9 млрд. лв. са изтеглени и са напълнени по думите му в касички като ББР и БЕХ. Според него за това не може да се върже цялата финансова поитика. "За да поддържат целия репресивен апарат и за да ограбват българските граждани - са взели 9 млрд. лв.", добави още той.

