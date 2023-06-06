Заради измененията по отношение на медицинската експертиза, има отражение и в броя на инвалидните пенсии - невиждан рязък ръст. За сметка на това са отпуснати по-малко пенсии за осигурителен стаж и възраст спрямо същия период на 2022 г. Това показва статистическия бюлетин на Националния осигурителен...