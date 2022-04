Обезсмисли ли инфлацията голямото вдигане на пенсиите в Германия?

Германските пенсионери ще получат най-голямото увеличение на пенсиите от десетилетия. В бившите провинции на Западна Германия пенсиите ще се повишат с 5.35 процента от 1 юли, а в провинциите, попадащи в Източна Германия преди 1990 г., увеличението ще е 6.12 процента. За източните германски региони това ще е най-силният ръст в доходите на пенсионерите от 1994 г., докато в западните - от 1983 г., предава DPA.

Увеличението, одобрено от правителството, се базира на данни от Федералната статистическа служба (Destatis) и Германската пенсионноосигурителна асоциация.

В резултат на увеличението месечна пенсия от 1000 евро, базирана само на западногермански вноски, ще се повиши с 53 евро, докато пенсия със същия размер на изток ще се повиши с около 61 евро.

"Законово установената пенсия работи много добре въпреки предизвикателствата, пред които сме изправени в момента", увери министърът на труда и социалната политика Хубертус Хайл. "Това са най-големите увеличения на пенсиите от около 30 години", изтъкна той. Миналия месец Хайл определи повишаването като "значително и справедливо" за хората, които са работили в страната в продължение на десетилетия. В Германия: 40 години стаж, под 1000 евро пенсия. Защо?

Увеличението на пенсиите обаче далеч не се приема толкова ентусиазирано, колкото се надяват управляващите - групите за гражданското участие и профсъюзите не са особено впечатлени от плановете на правителството на Олаф Шолц. По техни изчисления 21 млн. пенсионери в Германия няма да усетят особена полза от увеличението на пенсиите, заради рекордно високата инфлация в Германия.

"Сравнително доброто увеличение на пенсиите тази година е напълно изядено от покачващите се цени", твърди Аня Пиел, член на борда на Германската конфедерация на профсъюзите (DGB). Как Германия помага на хората срещу високите цени?

Вместо да се зарадват, германските пенсионери сякаш са по-угрижени заради все по-високата инфлация и постоянно нарастващите цени. "Пенсионерите са силно засегнати от увеличенията на разходите, свързани с инфлацията", потвърждава Улрих Шнайдер, ръководител на организацията за социално благосъстояние Paritätischer Gesamtverband.

Според него фактът, че не е имало увеличение на пенсиите през 2021 г., е направил увеличението да изглежда по-впечатляващо, отколкото е в действителност. Когато парите не стигат: как живеят бедните пенсионери в Германия

Икономически експерти прогнозират инфлация от 6.1 процента през настоящата година.

Изготвеният от германския социален министър Хубертус Хайл законопроект предвижда и увеличение на пенсиите за лицата с намалена работоспособност. Около 3 милиона души, разчитащи на инвалидна пенсия, трябва да получават увеличение в дългосрочен план. От юли 2024 г. те могат да получават добавки към пенсиите си до 7.5 процента.

"Справедливите заплати, добрите пенсии, достъпните наеми и добрата защитна мрежа в случай на заболяване или физическа немощ не са благотворителност, дадена от държавата. Те са лепилото, което държи страната ни заедно. Това е сплотеността, от която се нуждаем – особено сега.", написа в Twitter канцлерът Олаф Шолц.

