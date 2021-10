Липсата на бензин, на шофьори и стоки в магазините накара британските власти да прибегнат до извънредно необичайни мерки. Всички усилия са впрегнати в търсенето на чуждестранни работници. Обещанията към тях са щедри, разказва Deutsche Welle.

Много германци, живеещи във Великобритания, с изненада установяват тези дни, че им е писала лично някоя си баронеса Вер. Благородната дама е държавен секретар и отговаря за пътищата, автобусите и площадите в британското Министерство на транспорта. Нейните писма съдържат покана към всички, които биха желали да започнат работа като шофьори на камиони. Няма работници: Brexit изгони източноевропейците

"Повече от когато и да било се нуждаем от Вашите ценни умения", пише баронесата, обещавайки работа-мечта в шофьорската кабина, условията за която никога не са били по-изгодни на Острова. А получателите на тези писма, сред които има дори инвестиционни банкери и университетски преподаватели, не могат да повярват на очите си. Нима именно те трябва сега да вадят британската каруца от блатото?

Обяснението е в добрата стара германска шофьорска книжка. За да запълни липсата на около 100 000 шофьори на камиони, британското Министерство на транспорта е разпратило около 1 милион писма на хора, за които властите знаят, че притежават свидетелство за правоуправление на камиони. А сред тях има и много германски граждани, живеещи в Обединеното кралство.

Всеки, който е изкарал германска шофьорска книжка преди 1999 г., автоматично е получил и категория, даваща му право да управлява товарен автомобил с допустима максимална маса до 7,5 тона – дори и никога в живота си да не се е качвал в подобно превозно средство. Засега обаче няма никакви признаци, че германската общност на Острова ще се втурне към шофьорската професия.

Но транспортното министерство не е единственото, което трескаво търси начини за изход от сегашната криза във Великобритания. Тази криза почти спря доставките на стоки и изпразни рафтовете в множество магазини от търговската мрежа. По-рано през седмицата правосъдният министър Доминик Рааб предложи липсата да бъде запълнена с кандидати за убежище или дори затворници. Също и от вътрешното министерство се заеха да проучват съществуващите възможности. Брекзит + COVID-19 изпразниха супермаркетите във Великобритания

Сега ще бъдат спешно издадени 5000 визи за шофьори на камиони от ЕС, които ще важат само до Коледа. Това обаче едва ли е някакво решение, тъй като много европейски шофьори вече имат негативен опит от миналата Коледа, когато заради Brexit и пандемията много от тях бяха блокирани в продължение на дни край Дувър, без да разполагат с тоалетни, вода и храна. И едва ли някой от тях сега ще се втурне отново към Острова, рискувайки да прекара там празниците. А и времето преди тях. Британският бизнес спешно иска работни визи за европейски шофьори

Междувременно от Съюза на месопроизводителите предупредиха, че заради острата нужда от работници в кланиците е възможно много магазини да останат с празни рафтове. От Британската асоциация на месопреработвателите обявиха, че в момента липсват около 15 000 работници в кланиците. А според информация на вестник Times, британските власти обмислят издаването на 1000 спешни работни визи за чуждестранна работна ръка. Рекорден брой свободни работни места във Великобритания

В същото време от Съюза на свиневъдите предупредиха за опасността от истинска катастрофа в бранша. Понеже няма кой да коли животните, в свинефермите вече може да се наложи масово избиване на животни, предупреди пред BBC председателят на Националната асоциация на свиневъдите Роб Мутимър. Междувременно имало свине, които вече са наддали до 140 килограма, при положение че обикновено ги колят, когато достигнат 115 килограма.

Що се отнася до кризата с бензина, правителствени източници твърдят, че до седмица ситуацията на бензиностанциите трябва да се нормализира. Дотогава обаче не само медицинските работници, а също и водопроводчиците, работниците в кланиците и акушерките не могат да карат колите си. Засегнати са и множество известни личности. Найджъл Фараж, който беше един от водачите на кампанията за излизане на Великобритания от ЕС, тези дни написа гневно в Twitter, че обиколил 7 бензиностанции - напълно безуспешно.

The government tell us that the fuel crisis is easing…



I went to 7 petrol stations this morning and there was no fuel at any of them.



Was then hit by a van whilst stationary at a roundabout. Great start to the day!