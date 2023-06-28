Когато не играе на сцената на млаките театри в Ню Йорк (Off-Broadway), Глория Ричардс пътува с децата на милиардери, които дори не е виждала, из целия свят. Ричардс прекарва половината време от годината като детегледачка на свръхбогати хора, за да допълни доходите си между представленията...