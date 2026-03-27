Ръст на резервациите за летния сезон в България

Към момента се отчита среден ръст от 1 процент на резервациите за летния сезон в България от водещите чуждестранни пазари спрямо предходната година. Това съобщи служебният министър на туризма Ирена Георгиева, която отчете етапната подготовка за активния летен сезон. България ще се позиционира като сигурна, гостоприемна и достъпна дестинация в контекста на сложната геополитическа обстановка, обяви на пресконференция по темата тя.

Преценката на бранша, която ние споделяме, е, че за тези два месеца, които остават до началото на летния сезон, следва да фокусираме вниманието си върху засилена реклама на източноевропейските пазари, тези, които са генериращи на нас, и да използваме психологическата обстановка, свързана с процесите в Близкия изток, каза Георгиева.

Още: Защо летовниците в Европа се завръщат към all-inclusive пакетите?

Към момента 138 плажа имат действащи договори за концесия или наем, а 96 са определени като неохраняеми и са публично обявени, каза още министърът, цитирана от БТА.

Георгиева обяви и страните, към които ще фокусираме вниманието си чрез засилена реклама - те са Великобритания, Германия, Полша и Чехия, както и ще целим засилване на присъствието си в Италия и Испания.

Това лято фокусът ще е върху вътрешния пазар и българския турист, посочи още министърът и представи данни на националната статистика, според които през летния сезон на 2025 г. са отчетени над 5,2 млн. туристически регистрации, от които 2,8 млн. са на чуждестранни гости. Проучванията показват, че 77 на сто от сънародниците ни оценяват страната като добра туристическа дестинация.

Още: Колко струват шезлонг и чадър на Черноморието?

Във връзка с икономическите мерки и компенсации за бранша, обсъдени вчера при служебния премиер Андрей Гюров, министър Георгиева информира, че те още вчера са му били предадени.

Обсъждат се компенсаторни механизми за тока и горива, както и искания за диференцирана ДДС ставка от 9 процента за ресторантьорите и доставката на храна и безалкохолни напитки. Георгиева посочи, че се търси законов механизъм за разсрочване на задълженията на туроператорите към клиенти за неосъществени пътувания заради конфликта в Близкия изток чрез ваучери, подобно на ковид модела. Тя отново повтори, че туроператорите планират да задържат цените на вече продадените пакети за своя сметка, доколкото е възможно, въпреки поскъпването на транспорта.