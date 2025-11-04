ОББ и Mastercard обновяват три чешми и микровлажна зона на Витоша в партньорство с Българска фондация Биоразнообразие

ОББ и Mastercard обновяват три чешми и микровлажна зона на Витоша в партньорство с Българска фондация Биоразнообразие
Снимка: ОББ

Инициативата е част от дългосрочната програма за чиста вода от извора до чешмата ВОДИМ”, която започна с оборудването на пет училища с умни филтриращи чешми тази есен.

Следваща стъпка oт дългосрочна програма за чиста вода от извора до чешмата „ВОДИМ“ на ОББ и Mastercard е обновяването на три чешми и микровлажна зона в Природен парк „Витоша“. Първата изградена планинска чешма беше открита официално на 3 ноември в Детски екостационар „Бели брези” заедно с партньорите на инициативата — Българска фондация Биоразнообразие и Природен парк „Витоша”. Проектът цели не само осигуряване на достъп до чиста вода за хиляди туристи в планината, но и изграждане на микровлажни зони, които са естествено убежище за разнообразни растения и животни.

Чрез програмата „ВОДИМ“ работим за опазването на един от най-ценните ресурси – водата. Започваме от Природен парк „Витоша”, за да покажем, че грижата за чистата вода трябва да започне от извора – от местата, където природата и хората се срещат.“, сподели главният изпълнителен директор на ОББ Кристоф Де Мил по време на събитието в планината.

Първият новоизграден воден оазис се намира в близост до Детски екостационар „Бели брези“. В рамките на програмата е напълно възстановена и чешма край хижа „Планинец”, която вече посреща туристите по едни от най-популярните маршрути в природния парк, а през пролетта на 2026 г. предстои обновяване и на трета чешма – в района на хижа „Белите брези”. Локациите са подбрани от екип на ОББ в партньорство с Българска фондация Биоразнообразие и експерти по зоология и ботаника, така че да бъдат едновременно полезни за туристите и в подкрепа на природния баланс на планината. Всяка чешма е извор на живот – тя създава микровлажна зона, в която растенията и животните намират прохлада и убежище в сухите периоди. В района на Детския екостационар „Бели брези“ например, новата микровлажна зона ще подпомага развитието на над 25 вида висши растения и още много представители на фауната.

„Софиянци имат щастието да живеят на една крачка от истинската дива природа. Природен парк „Витоша“ е дом на стотици растителни и животински видове, за които водата е жизненоважна – от защитената жълтокоремна бумка, смятана за биоиндикатор за чистотата на водата, до влаголюбивите растения и пчелите зидарки, които използват кал, за да изграждат своите домове. Всяка чешма и всяка влажна зона поддържат тази крехка, но изумителна връзка между хората и природата. И е наша отговорност да се грижим за нея, за да я съхраним.“, разказа Йорданка Славова – директор на Българска фондация Биоразнообразие.

По-рано през септември програмата „ВОДИМ” постави първи стъпки и в действията си за достъп до чиста питейна вода на над 4 500 ученици в 5 софийски училища. „Образованието и активното включване на обществото в дейностите за опазване на природните ресурси са ключът към едно по-здраво и устойчиво бъдеще,“ каза Ваня Манова, мениджър на Mastercard за България, Северна Македония, Албания и Косово. „За малко повече от месец учениците вече изпиха над 12 000 литра вода от умните диспенсъри HYDRASTATION, като така спестиха на природата и замърсяване с пластмасови бутилки. И това за нас е вдъхновение да развиваме програмата, тъй като с правилните партньори можем да направим голяма промяна.”

През 2026 г. се планира програмата „ВОДИМ” да увеличи обхвата си с още повече филтриращи системи в учебни заведения, възстановяване на обществени чешми в чувствителни към засушаване райони и други дейности в защита на водните ресурси.

