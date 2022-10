Мощен взрив разруши част от Кримския мост (СНИМКИ и ВИДЕО)

1267

Голям пожар избухна и разруши част от Керченския мост, който свързва континентална Русия с анексирания от нея Кримски полуостров. Рано тази сутрин на железопътната част от моста имаше силна експлозия. Според руските медии е избухнала цистерна с гориво в края на товарен влак, пътуващ към Крим.

Пожарът е овъглил няколко вагона от композицията, засегнат е и съседният пътен мост, а част от пътното платно е разрушено. "Два участъка от пътното платно са се срутили, а цистерните за гориво са се запалили", потвърди назначеният от Русия ръководител на Крим Сергей Аксьонов. По думите му щетите ще бъдат оценени, щом огънят бъде потушен.

A new video published online shows significant damage inflicted on the Crimean Bridge following reported explosions in the early morning of Oct. 8.



The illegally constructed bridge links the Russian-occupied Ukrainian peninsula Crimea with mainland Russia via the Kerch Strait. pic.twitter.com/63EvfqNf3G — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 8, 2022

Руските власти обясняват инцидента с експлозия на камион, който е минавал по моста. "Днес в 06:07 на автомобилната част на Кримския мост от страната на Таманския полуостров стана взривяване на товарен автомобил, повлякло след себе си запалването на седем цистерни с гориво от влак, движещ се към Кримския полуостров. Има частично срутване на две секции от автомобилното платно", съобщават от Националния антитерористичен комитет на Русия.

Пътят, минаващ по тази част от моста, е силно повреден, а движението по него е спряно. Корабните арки на съоръжението не са засегнати. По предварителни оценки щетите от експлозията са в размер на 200-500 милиона рубли (между 1,4 и 3,6 милиона долара). Кримският град Симферопол обяви, че обмисля въвеждането на фериботна връзка.

Another video of the explosion on the Crimean Bridge. https://t.co/k9queHw3Lm pic.twitter.com/WMe1B6Av9H — Rob Lee (@RALee85) October 8, 2022

Руският президент Владимир Путин незабавно е наредил на "правителствена комисия да проучи "аварията" на Керченския мост в Крим, съобщи ТАСС. Със задачата са се заели първите мъже в държавата.

Председателят на парламента на Крим Владимир Константинов твърди, че мостът е повреден от "украински вандали". "Те вече имат с какво да се гордеят: за 23 години икономическо управление не успяха да построят нищо достойно за внимание в Крим, но успяха да повредят пода на Руския мост", пише той в канала си в Telegram.

Russian MoD - the Crimean bridge completed its tasks and retreated to a more advantageous position. pic.twitter.com/LIgNawLV9R — Maria Avdeeva (@maria_avdv) October 8, 2022

Украинските власти коментират инцидента с явно задоволство, но без да споменават дали имат нещо общо с него. "Ракетният крайцер "Москва" и Керченският мост – два прословути символа на руската мощ в украинския Крим – потънаха.

Какво следва, руснаци?" - пише в Twitter украинското министерство на отбраната.

The guided missile cruiser Moskva and the Kerch Bridge – two notorious symbols of russian power in Ukrainian Crimea – have gone down.

What’s next in line, russkies? — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 8, 2022

"Путин трябва да е щастлив. Не всеки получава толкова скъп подарък на рождения си ден", казва високопоставен украински военен пред New York Times. Той нито отрича, нито потвърждава, че украинските сили стоят зад атаката срещу Кримския мост.

"Крим, мостът, началото. Всичко незаконно трябва да бъде унищожено, всичко откраднато трябва да бъде върнато в Украйна, всичко окупирано от Русия трябва да бъде изгонено." - написа в Twitter един от съветниците на Володимир Зеленски - Михайло Подоляк.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022

Стратегическо съоръжение

Керченският мост е ключово съоръжение - той е единствената сухопътна връзка на Крим с Русия. От началото на войната той се използва за доставки и снабдяване на руските войски в Южна и Източна Украйна, заради което се смята за стратегическа мишена за Киев.

През август висш украински военен командир заяви, че мостът е легитимна цел за страната му. "Това е необходима мярка, за да ги лиши (Русия) от възможността да предоставят резерви и да подсилват войските си от руска територия", каза генерал-майор Дмитро Марченко в интервю за РБК-Украйна.

Откритият през 2018 г. от президента Путин Керченски мост е построен от Русия, след като тя обяви Крим за руска територия през 2014 г. Със своите 19 километра това е най-дългият мост в Европа. Съоръжението може да поеме 40 000 автомобила на ден и да осигури придвижването на 14 милиона пътници и 13 милиона тона товари годишно, според РИА Новости.